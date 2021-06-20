20 июня 5’
Швейцария 0
Турция 0
20 июня 4’
Италия 0
Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Такого не было уже восемь лет! Ферстаппен творит историю

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 июня, 18:41
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Гонщик Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Франции чемпионата Формулы-1, это третья подряд победа команды Ред Булл со времен успехов Себастьяна Феттеля
Ферстаппен и Хэмилтон обливаются шампанским на подиуме
Ферстаппен и Хэмилтон обливаются шампанским на подиуме / Фото: Getty Images

Впервые с 2013 года команда Ред Булл выиграла три гонки подряд в Формуле-1. Победой Макса Ферстаппена в Ла-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара завершился Гран-при Франции. В упорной борьбе в концовке гонки Макс опередил пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона.

В борьбе за третье место на подиуме снова Ред Булл обставил Мерседес. Серхио Перес, обогнал Валттери Боттаса.

Эта победа позволила Ферстаппену еще больше оторваться от Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул.

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Итоги Гран-при Франции

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:27.25,770
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +2,904
3. Серхио Перес (Ред Булл) – +8,811
4. Валттери Боттас (Мерседес) +14,618
5. Ландо Норрис (Макларен) – +1.04,032
6. Даниэль Риккардо (Макларен) – т+1.15,857
7. Пьер Гасли (Альфа Таури) – +1.16,596
8. Фернандо Алонсо (Альпин) – +1.17,695
9. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – +1.19,666
10. Ланс Стролл (Астон Мартин) – +1.31,946
11. Карлос Сайнс (Феррари) – +1.39,337
12. Джордж Расселл (Уильямс) – +1 круг
13. Юки Цунода (Альфа Таури) – +1 круг
14. Эстебан Окон (Альпин) – +1 круг
15. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – +1 круг
16. Шарль Леклер (Феррари) – +1 круг
17. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – +1 круг
18. Николас Латифи (Уильямс) – +1 круг
19. Мик Шумахер (Хаас) – +1 круг
20. Никита Мазепин (Хаас) – +1 круг

Положение пилотов:

1. Макс Ферстаппен – 131 очко
2. Льюис Хэмилтон – 119
3. Серхио Перес – 84
4. Ландо Норрис – 76
5. Валттери Боттас – 59
6. Шарль Леклер – 52
7. Карлос Сайнс – 42
8. Пьер Гасли – 37
9. Даниэль Риккардо – 34
10. Себастьян Феттель – 30
11. Фернандо Алонсо – 17
12. Эстебан Окон – 12
13. Ланс Стролл – 10
14. Юки Цунода – 8
15. Кими Райкконен – 1
16. Антонио Джовинацци – 1

Кубок конструкторов:

1. Ред Булл – 215 очков
2. Мерседес – 178
3. Макларен – 110
4. Феррари – 94
5. Альфа Таури – 45
6. Астон Мартин – 40
7. Альпин – 29
8. Альфа Ромео – 2

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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