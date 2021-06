Такого не было уже восемь лет! Ферстаппен творит историю

Впервые с 2013 года команда Ред Булл выиграла три гонки подряд в Формуле-1. Победой Макса Ферстаппена в Ла-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара завершился Гран-при Франции. В упорной борьбе в концовке гонки Макс опередил пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона.

В борьбе за третье место на подиуме снова Ред Булл обставил Мерседес. Серхио Перес, обогнал Валттери Боттаса.

Max makes his move!



How good is this championship battle? #FrenchGP#F1pic.twitter.com/mzdpiq9pQW