Такого не было уже восемь лет! Ферстаппен творит историю

Впервые с 2013 года команда Ред Булл выиграла три гонки подряд в Формуле-1. Победой Макса Ферстаппена в Ла-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара завершился Гран-при Франции. В упорной борьбе в концовке гонки Макс опередил пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона.
В борьбе за третье место на подиуме снова Ред Булл обставил Мерседес. Серхио Перес, обогнал Валттери Боттаса.
Max makes his move!— Formula 1 (@F1) June 20, 2021
How good is this championship battle? #FrenchGP#F1pic.twitter.com/mzdpiq9pQW
Эта победа позволила Ферстаппену еще больше оторваться от Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул.
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Итоги Гран-при Франции
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:27.25,770
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +2,904
3. Серхио Перес (Ред Булл) – +8,811
4. Валттери Боттас (Мерседес) +14,618
5. Ландо Норрис (Макларен) – +1.04,032
6. Даниэль Риккардо (Макларен) – т+1.15,857
7. Пьер Гасли (Альфа Таури) – +1.16,596
8. Фернандо Алонсо (Альпин) – +1.17,695
9. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – +1.19,666
10. Ланс Стролл (Астон Мартин) – +1.31,946
11. Карлос Сайнс (Феррари) – +1.39,337
12. Джордж Расселл (Уильямс) – +1 круг
13. Юки Цунода (Альфа Таури) – +1 круг
14. Эстебан Окон (Альпин) – +1 круг
15. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – +1 круг
16. Шарль Леклер (Феррари) – +1 круг
17. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – +1 круг
18. Николас Латифи (Уильямс) – +1 круг
19. Мик Шумахер (Хаас) – +1 круг
20. Никита Мазепин (Хаас) – +1 круг
Положение пилотов:
1. Макс Ферстаппен – 131 очко
2. Льюис Хэмилтон – 119
3. Серхио Перес – 84
4. Ландо Норрис – 76
5. Валттери Боттас – 59
6. Шарль Леклер – 52
7. Карлос Сайнс – 42
8. Пьер Гасли – 37
9. Даниэль Риккардо – 34
10. Себастьян Феттель – 30
11. Фернандо Алонсо – 17
12. Эстебан Окон – 12
13. Ланс Стролл – 10
14. Юки Цунода – 8
15. Кими Райкконен – 1
16. Антонио Джовинацци – 1
Кубок конструкторов:
1. Ред Булл – 215 очков
2. Мерседес – 178
3. Макларен – 110
4. Феррари – 94
5. Альфа Таури – 45
6. Астон Мартин – 40
7. Альпин – 29
8. Альфа Ромео – 2