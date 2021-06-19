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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Шумахер вылетел с дороги и разбил машину во Франции. Пришлось вызывать эвакуатор

Елена Павлова Елена Павлова
19 июня, 17:28
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Молодой немецкий пилот Формулы-1 и команды Хаас Мик Шумахер разбил авто во время квалификации Гран-при Франции и не смог принять участие во втором сегменте
Разбитый болид Мика Шумахера
Разбитый болид Мика Шумахера / Фото: Reuters

Пилот команды Хаас Мик Шумахер разбил болид во время квалификации Гран-при Франции, которое состоится завтра на автодроме Поль Рикар. Ранее прыткий Шумахер попал в серьезную аварию в Монако.

Во время первого сегмента квалификации сын легендарного Михаэля Шумахера вылетел с трассы и врезался в заградительный барьер. К счастью, сам гонщик не пострадал. Но первый сегмент остановлен красными флагами и не будет возобновлен.

Интересно, что дебютант Формулы-1 Шумахер-младший впервые в карьере прошел во второй сегмент квалификации, однако из-за аварии не примет в нем участия.

Мик Шумахер
Мик Шумахер / Фото: Reuters

Мы также сообщали про скандал в Формуле-1: сыну Шумахера приказали пропустить россиянина. Незадолго до финиша в Монако инженер Хааса сообщил немцу о неких "проблемах с болидом" и приказал ему пропустить Мазепина, пишет Eurosport. В итоге россиянин финишировал в гонке 17-м, а Шумахер-младший занял 18-е место.

Мазепин, как и Шумахер, проводит дебютный сезон в Формуле-1, однако уже успел вляпаться в несколько скандалов, из-за чего его ненавидят болельщики и даже некоторые коллеги. Так, во время предыдущего этапа Мазепину показали средний палец после обгона.

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4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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