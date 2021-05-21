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Клуб сыновей миллиардеров: легендарный чемпион раскритиковал Формулу-1

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 мая, 19:31
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Семикратный победитель Ф-1 Льюис Хэмилтон считает, что сейчас у представителей рабочего класса нет шансов попасть в самый престижны гоночный чемпионат
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Сильнейший гонщик современности Льюис Хэмилтон возмутился, что места пилотов в престижнейшем классе автогонок ныне все чаще занимают дети миллиардеров. Это и российский пилот Никита Мазепин, чей отец спонсирует Хаас, а также канадцы Ланс Стролл (Астон Мартин) и Николас Латифи (Уильямс).

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"Сложно судить, хорошее сейчас поколение гонщиков или плохое. Но мы определенно живем в то время, когда Формула-1 превратилась в клуб сыновей миллиардеров. Если бы я пытался пробиться сегодня, будучи представителем рабочего класса, это было бы просто невозможно. Потому что у других мальчиков гораздо больше денег. Нужно работать над тем, чтобы сделать гонки более доступными как для богатых, так и для людей с более скромным происхождением", – заявил Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон выиграл семь раз чемпионат Формулы-1 и по этому показателю сравнялся с Михаэлем Шумахером.

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