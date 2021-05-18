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Впервые на аукцион выставлен победный болид Льюиса Хэмилтона. Цена кусается

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 мая, 23:31
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Болид Льюиса Хэмилтона, на котором британец провел четыре гонки, будет выставлен на аукцион. Организаторы надеются выручить с продажи авто больше, чем заплатили за болид легендарного Шумахера
Болид Льюиса Хэмилтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin
Болид Льюиса Хэмилтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin

Пока Криштиану Роналду покупает самую красивую машину в истории, болид гонщика Формулы-1 Льюиса Хэмилтона будет выставлен на аукцион перед Гран-при Великобритании в июле. На этом болиде McLaren британец выступал в сезоне 2010 года.

Организаторы аукциона рассчитывают, что стоимость MP4-25A с двигателем Mercedes составит 5-7 миллионов долларов и может переплюнуть даже "Красного барона" – Ferrari F1 2002 года, на котором гонялся Михаэль Шумахер, был продан за 6,65 миллиона долларов в 2019 году.

Болид Льюиса Хэмилтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin
Болид Льюиса Хэмилтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin
Болид Льюиса Хэмилтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin
Болид Льюиса Хэмилтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin
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"Это прекрасная возможность получить часть из его истории", – сказал Reuters автомобильный специалист по аукционам и партнер Формулы-1 RM Sotheby's Феликс Арчер.

Это будет первый публичный случай продажи победного авто Хэмилтона. Лот выставил неназванный частный коллекционер. Британец одержал победу на Гран-при Турции. Всего в том сезоне на этом болиде Льюис провел четыре гонки, партнер по команде Дженсон Баттон – в пяти.

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