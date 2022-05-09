Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Гонщики Формулы-1 вышли на награждение в шлемах для американского футбола

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 08:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами, а Фернандо Алонсо получил штраф и остался без очков
Ферстаппен выиграл этап в США
Ферстаппен выиграл этап в США / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Штатах поздно ночью завершился Гран-при Майами в Формуле-1. Его победителем стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Действующий чемпион мира сумел опередить лидера сезона Шарля Леклер. Третьим поднялся на пьедестал Карлос Сайнс.

Реклама

Читайте также: Последний поворот "Человека дождя": как в Сан-Марино разбился легендарный гонщик Формулы

Интересно, что на награждение все гонщики вышли в шлемах для американского футбола. Это была дань легендарному стадиону, вокруг которого проложена трасса. На арене в Майами состоялось шесть Супербоулов.

Результаты Гран-при Майами

Реклама
  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Шарль Леклер (Феррари) – +3,786
  3. Карлос Сайнс (Феррари) – +8,229
  4. Серхио Перес (Ред Булл) – +10,638
  5. Джордж Рассел (Мерседес) – +18,582
  6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +21,368
  7. Валттери Боттас (Альфа Ромео) – +25,073
  8. Эстебан Окон (Альпин) – +28,386
  9. Фернандо Алонсо (Альпин) – +32,128
  10. Александер Албон (Уильямс) – +32,365
  11. Даниэль Риккардо (Макларен) – +35,902
  12. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – +37,026
  13. Юки Цунода (Альфа Таури) – +40,146
  14. Николас Латифи (Уильямс) – +49,936
  15. Мик Шумахер (Хаас) – +1.13,305

Остальные гонщики не доехали до финиша.

А уже после завершения гонки Фернандо Алонсо получил штраф за то, что срезал трассу в 14-м повороте.

Реклама

В итоге испанец вылетел из ТОП-10 и не получил очков за гонку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат-2022. Зачет гонщиков
# Страна Имя Баллы
1
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
104
2
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
85
3
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
66
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
59
5
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
53
6
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
36
7
Ландо Норрис

Ландо Норрис

McLaren
35
8
Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
30
9
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
24
10
Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен

Haas
15
11
Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо

McLaren
11
12
Юки Цунода

Юки Цунода

AlphaTauri
10
13
Пьер Гасли

Пьер Гасли

AlphaTauri
6
14
Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

Aston Martin Mercedes
4
15
Александр Албон

Александр Албон

Williams
3
16
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
17
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
2
18
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
19
Мик Шумахер

Мик Шумахер

Haas
0
20
Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

Aston Martin
0
21
Николас Латифи

Николас Латифи

Williams
0
Чемпионат-2022. Зачет команд
# Команда Баллы
1
Ferrari Ferrari
157
2
Red Bull Red Bull
151
3
Mercedes Mercedes
95
4
McLaren McLaren
46
5
Alfa Romeo Alfa Romeo
31
6
Alpine Alpine
26
7
AlphaTauri AlphaTauri
16
8
Haas Haas
15
9
Aston Martin Aston Martin
6
10
Williams Williams
3
Этапы Формулы-1
Дата Гран-при Победитель
20 мар
Бахрейн Бахрейн
Шарль Леклер
27 мар
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Макс Ферстаппен
10 апр
Австралия Австралия
Шарль Леклер
24 апр
Италия Италия
Макс Ферстаппен
8 мая
США США
Макс Ферстаппен
22 мая
Испания Испания
-
29 мая
Монако Монако
-
12 июн
Азербайджан Азербайджан
-
19 июн
Канада Канада
-
3 июл
Великобритания Великобритания
-
10 июл
Австрия Австрия
-
24 июл
Франция Франция
-
31 июл
Венгрия Венгрия
-
28 авг
Бельгия Бельгия
-
4 сен
Нидерланды Нидерланды
-
11 сен
Италия Италия
-
2 окт
Сингапур Сингапур
-
9 окт
Япония Япония
-
23 окт
США США
-
30 окт
Мексика Мексика
-
13 ноя
Бразилия Бразилия
-
20 ноя
Абу-Даби Абу-Даби
-
Опрос
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Ждем рубку!
суббота, 7 мая
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Титул WBA в полутяжелом весе
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
86
2
Ливерпуль Ливерпуль
83
3
Челси Челси
67
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
69
3
Севилья Севилья
65
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
76
2
Боруссия Д Боруссия Д
66
3
Байер Байер
61
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
80
2
Интер Интер
78
3
Наполи Наполи
73
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
80
2
Марсель Марсель
68
3
Монако Монако
65

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять