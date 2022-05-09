Гонщики Формулы-1 вышли на награждение в шлемах для американского футбола

В Штатах поздно ночью завершился Гран-при Майами в Формуле-1. Его победителем стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Действующий чемпион мира сумел опередить лидера сезона Шарля Леклер. Третьим поднялся на пьедестал Карлос Сайнс.
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Интересно, что на награждение все гонщики вышли в шлемах для американского футбола. Это была дань легендарному стадиону, вокруг которого проложена трасса. На арене в Майами состоялось шесть Супербоулов.
Результаты Гран-при Майами
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррари) – +3,786
- Карлос Сайнс (Феррари) – +8,229
- Серхио Перес (Ред Булл) – +10,638
- Джордж Рассел (Мерседес) – +18,582
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +21,368
- Валттери Боттас (Альфа Ромео) – +25,073
- Эстебан Окон (Альпин) – +28,386
- Фернандо Алонсо (Альпин) – +32,128
- Александер Албон (Уильямс) – +32,365
- Даниэль Риккардо (Макларен) – +35,902
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – +37,026
- Юки Цунода (Альфа Таури) – +40,146
- Николас Латифи (Уильямс) – +49,936
- Мик Шумахер (Хаас) – +1.13,305
Остальные гонщики не доехали до финиша.
А уже после завершения гонки Фернандо Алонсо получил штраф за то, что срезал трассу в 14-м повороте.
В итоге испанец вылетел из ТОП-10 и не получил очков за гонку.