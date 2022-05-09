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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Гонщики Формули-1 вийшли на нагородження у шоломах для американського футболу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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9 травня, 08:48
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Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Маямі, а Фернандо Алонсо отримав штраф та залишився без очок
Ферстаппен виграв етап у США
Ферстаппен виграв етап у США / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У Штатах пізно вночі завершився Гран-прі Маямі у Формулі-1. Його переможцем став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Чинний чемпіон світу зумів випередити лідера сезону Шарля Леклера. Третім піднявся на п'єдестал Карлос Сайнс.

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Цікаво, що на нагородження усі гонщики вийшли у шоломах для американського футболу. Це була данина легендарному стадіону, довкола якого прокладено трасу. На арені в Майамі відбулося шість Супербоулів.

Результати Гран-прі Маямі

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  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Шарль Леклер (Феррарі) – +3,786
  3. Карлос Сайнс (Феррарі) – +8,229
  4. Серхіо Перес (Ред Булл) – +10,638
  5. Джордж Рассел (Мерседес) – +18,582
  6. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +21,368
  7. Валттері Боттас (Альфа Ромео) – +25,073
  8. Естебан Окон (Альпін) – +28,386
  9. Фернандо Алонсо (Альпін) – +32,128
  10. Александер Албон (Вільямс) – +32,365
  11. Даніель Ріккардо (Макларен) – +35,902
  12. Ленс Стролл (Астон Мартін) – +37,026
  13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +40,146
  14. Ніколас Латіфі (Вільямс) – +49,936
  15. Мік Шумахер (Хаас) – +1.13,305

Інші гонщики не доїхали до фінішу.

А вже після завершення гонки Фернандо Алонсо отримав штраф за те, що зрізав трасу у 14-му повороті.

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У результаті іспанець вилетів із ТОП-10 і не отримав очок за гонку.

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Шарль Леклер

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Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
85
3
Серхіо Перес

Серхіо Перес

Red Bull
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Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
59
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Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
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6
Льюїс Гамільтон

Льюїс Гамільтон

Mercedes
36
7
Ландо Норріс

Ландо Норріс

McLaren
35
8
Вальттері Боттас

Вальттері Боттас

Alfa Romeo
30
9
Естебан Окон

Естебан Окон

Alpine
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10
Кевін Магнуссен

Кевін Магнуссен

Haas
15
11
Данієль Ріккардо

Данієль Ріккардо

McLaren
11
12
Юкі Цунода

Юкі Цунода

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13
П'єр Гаслі

П'єр Гаслі

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6
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Себастьян Феттель

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Aston Martin Mercedes
4
15
Александр Албон

Александр Албон

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3
16
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
17
Ленс Стролл

Ленс Стролл

Aston Martin
2
18
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
19
Мік Шумахер

Мік Шумахер

Haas
0
20
Ніко Гюлькенберг

Ніко Гюлькенберг

Aston Martin
0
21
Ніколас Латіфі

Ніколас Латіфі

Williams
0
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