Гонщики Формули-1 вийшли на нагородження у шоломах для американського футболу

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Маямі, а Фернандо Алонсо отримав штраф та залишився без очок

Ферстаппен виграв етап у США / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У Штатах пізно вночі завершився Гран-прі Маямі у Формулі-1. Його переможцем став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Чинний чемпіон світу зумів випередити лідера сезону Шарля Леклера. Третім піднявся на п'єдестал Карлос Сайнс.

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Цікаво, що на нагородження усі гонщики вийшли у шоломах для американського футболу. Це була данина легендарному стадіону, довкола якого прокладено трасу. На арені в Майамі відбулося шість Супербоулів.

Результати Гран-прі Маямі

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Макс Ферстаппен (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррарі) – +3,786 Карлос Сайнс (Феррарі) – +8,229 Серхіо Перес (Ред Булл) – +10,638 Джордж Рассел (Мерседес) – +18,582 Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +21,368 Валттері Боттас (Альфа Ромео) – +25,073 Естебан Окон (Альпін) – +28,386 Фернандо Алонсо (Альпін) – +32,128 Александер Албон (Вільямс) – +32,365 Даніель Ріккардо (Макларен) – +35,902 Ленс Стролл (Астон Мартін) – +37,026 Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +40,146 Ніколас Латіфі (Вільямс) – +49,936 Мік Шумахер (Хаас) – +1.13,305

Інші гонщики не доїхали до фінішу.

А вже після завершення гонки Фернандо Алонсо отримав штраф за те, що зрізав трасу у 14-му повороті.

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У результаті іспанець вилетів із ТОП-10 і не отримав очок за гонку.