Будет очень быстро! В Формуле-1 вводят спринтерские гонки

В Формуле-1 грядут серьезные изменения. В новом сезоне будут три экспериментальные субботние гонки.

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Стали известны некоторые детали нового формата, который будет введен на Гран-при в Монреале (Канада), Монце (Италия) и Сан-Паулу (Бразилия). По субботам планируются спринтерские гонки. И пилоты будут получать очки за восемь лучших мест. Кроме того, по итогам спринтерской гонки, дистанция которой составит треть от обычной дистанции Гран-при, будет определена стартовая решетка на основную, воскресную гонку, сообщает Чемпионат.

Что касается спринтерской гонки, то ее стартовая решётка будет определяться по итогам квалификации, которая будет проходить по пятницам вместо второй тренировки.

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Голосование по этому вопросу состоится 11 февраля.

Ранее мы писали, что наиболее внушительная зарплата в Формуле-1 – у Льюиса Хэмилтона, накануне продлившего контракт с "Мерседесом". Годовой оклад британца, являющегося 7-кратным чемпионом Ф-1, составляет 55 млн долларов.

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