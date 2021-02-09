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Будет очень быстро! В Формуле-1 вводят спринтерские гонки

9 февраля, 22:47

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В планах организаторов три экспериментальных этапа

В Формуле-1 грядут серьезные изменения. В новом сезоне будут три экспериментальные субботние гонки.

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Стали известны некоторые детали нового формата, который будет введен на Гран-при в Монреале (Канада), Монце (Италия) и Сан-Паулу (Бразилия). По субботам планируются спринтерские гонки. И пилоты будут получать очки за восемь лучших мест. Кроме того, по итогам спринтерской гонки, дистанция которой составит треть от обычной дистанции Гран-при, будет определена стартовая решетка на основную, воскресную гонку, сообщает Чемпионат.

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Что касается спринтерской гонки, то ее стартовая решётка будет определяться по итогам квалификации, которая будет проходить по пятницам вместо второй тренировки.

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Голосование по этому вопросу состоится 11 февраля.

Ранее мы писали, что наиболее внушительная зарплата в Формуле-1 – у Льюиса Хэмилтона, накануне продлившего контракт с "Мерседесом". Годовой оклад британца, являющегося 7-кратным чемпионом Ф-1, составляет 55 млн долларов.

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