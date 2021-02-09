Буде дуже швидко! У Формулі-1 вводять спринтерські гонки

У Формулі-1 очікуються серйозні зміни. У новому сезоні будуть три експериментальні суботні гонки.

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Стали відомі деякі деталі нового формату, який буде введений на Гран-прі в Монреалі (Канада), Монці (Італія) і Сан-Паулу (Бразилія). По суботах плануються спринтерські гонки. І пілоти отримуватимуть очки за вісім кращих місць. Крім того, за підсумками спринтерської гонки, дистанція якої складе третину від звичайної дистанції Гран-прі, буде визначена стартова решітка на основну, недільну гонку, повідомляє Чемпіонат.

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Що стосується спринтерської гонки, то її стартова решітка буде визначатися за підсумками кваліфікації, яка буде проходити по п'ятницях замість другого тренування.

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Голосування з цього питання відбудеться 11 лютого.

Раніше ми писали, що найбільш значна зарплата в Формулі-1 – у Льюїса Хемілтона, який напередодні продовжив контракт з "Мерседесом". Річний оклад британця, який є 7-разовим чемпіоном Ф-1, становить 55 млн доларів.

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