Буде дуже швидко! У Формулі-1 вводять спринтерські гонки

У Формулі-1 очікуються серйозні зміни. У новому сезоні будуть три експериментальні суботні гонки.
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Стали відомі деякі деталі нового формату, який буде введений на Гран-прі в Монреалі (Канада), Монці (Італія) і Сан-Паулу (Бразилія). По суботах плануються спринтерські гонки. І пілоти отримуватимуть очки за вісім кращих місць. Крім того, за підсумками спринтерської гонки, дистанція якої складе третину від звичайної дистанції Гран-прі, буде визначена стартова решітка на основну, недільну гонку, повідомляє Чемпіонат.
Що стосується спринтерської гонки, то її стартова решітка буде визначатися за підсумками кваліфікації, яка буде проходити по п'ятницях замість другого тренування.
Голосування з цього питання відбудеться 11 лютого.
Раніше ми писали, що найбільш значна зарплата в Формулі-1 – у Льюїса Хемілтона, який напередодні продовжив контракт з "Мерседесом". Річний оклад британця, який є 7-разовим чемпіоном Ф-1, становить 55 млн доларів.
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