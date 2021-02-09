Русский
$ 27,67
33,26
  1. Спорт
  2. Новини Формули-1

Буде дуже швидко! У Формулі-1 вводять спринтерські гонки

9 лютого, 22:47

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У планах організаторів три експериментальних етапи

У Формулі-1 очікуються серйозні зміни. У новому сезоні будуть три експериментальні суботні гонки.

Реклама

Читайте також: Як креативно відзначити День Закоханих 14 лютого – 14 порад на всі випадки життя

Стали відомі деякі деталі нового формату, який буде введений на Гран-прі в Монреалі (Канада), Монці (Італія) і Сан-Паулу (Бразилія). По суботах плануються спринтерські гонки. І пілоти отримуватимуть очки за вісім кращих місць. Крім того, за підсумками спринтерської гонки, дистанція якої складе третину від звичайної дистанції Гран-прі, буде визначена стартова решітка на основну, недільну гонку, повідомляє Чемпіонат.

В тренді
На старт! Розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону

Що стосується спринтерської гонки, то її стартова решітка буде визначатися за підсумками кваліфікації, яка буде проходити по п'ятницях замість другого тренування.

Реклама

Голосування з цього питання відбудеться 11 лютого.

Раніше ми писали, що найбільш значна зарплата в Формулі-1 – у Льюїса Хемілтона, який напередодні продовжив контракт з "Мерседесом". Річний оклад британця, який є 7-разовим чемпіоном Ф-1, становить 55 млн доларів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Формула-1
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Суд над російським гонщиком Формули-1: штраф і компенсації потерпілим
Суд над російським гонщиком Формули-1: штраф і компенсації потерпілимФормула-1
Авто за 6 млн доларів продали в Парижі: оцініть цю гоночну
Авто за 6 млн доларів продали в Парижі: оцініть цю гоночну "крихітку"Формула-1
Через лайку пілота Формули-1 довелося переписати Оксфордський словник
Через лайку пілота Формули-1 довелося переписати Оксфордський словникФормула-1
Гонщик Формули-1, який ледь не згорів живцем у жахливій аварії, повертається в гонки
Гонщик Формули-1, який ледь не згорів живцем у жахливій аварії, повертається в гонкиФормула-1
Мільйонери за кермом: ТОП-10 зарплат у Формулі-1
Мільйонери за кермом: ТОП-10 зарплат у Формулі-1Формула-1
Щоб побити рекорд Шумахера, Гамільтон залишається у Формулі-1 ще на рік
Щоб побити рекорд Шумахера, Гамільтон залишається у Формулі-1 ще на рікФормула-1

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти