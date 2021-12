Звоните в Голливуд! Безумный матч, о котором обязательно нужно снять кино

Просто невероятной оказалась развязка в чемпионате Парагвая по футболу. Решающий матч войдет в историю футбола.

Вот краткий сценарий для голливудского фильма.

Смотрите обзор этого безумного матча:

После финального свистка главного судью Хуанкарлоса Хулиадосу полиции пришлось уводить со стадиона, прикрыв щитами, сообщает Sport24.

Happy ending for Cerro Porteño but that was not the case for the referee Giancarlos Juliadoza who had to be escorted out Guaranís home ground in front of distraught Guaraní fans with a little bit of help from the police with the way that the game ended. pic.twitter.com/JWLPsJQF4y