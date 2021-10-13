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Динамо получит за футболиста 132 миллиона

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
13 октября, 12:05
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Спортивный арбитражный суд Лозанны рассмотрел дело по долгу парагвайской Олимпии перед Динамо за трансфер Дерлиса Гонсалеса и принял сторону киевлян
Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес / Фото: AFP

Как сообщает D10, суд Лозанны (высшая инстанция спортивной юрисдикции) обязал парагвайский клуб в течение 45 дней заплатить киевлянам 5 миллионов долларов – это порядка 132 миллионов гривен.

Финансовый советник парагвайской Олимпии Мануэль Феррейра сообщил, что на данный момент у клуба нет необходимых средств для погашения долга, но их поиски уже идут.

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"Думаю, мы выполним свои обязательства раньше дедлайна. Мы в процессе поиска людей, готовых помочь инвестициями", – заявил представитель Олимпии.

Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес / Фото: AFP

Напомним, в начале 2020 года Олимпия договорилась с Динамо о приобретении 50% прав на вингера Дерлиса Гонсалеса за 5 миллионов долларов. Клуб из Парагвая должен был рассчитаться четырьмя траншами, но не выполнил свои обязательства.

За Динамо парагваец Гонсалес, которому сейчас 27 лет, последний раз играл весной 2018-го.

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Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес / Фото: Getty Images

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