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Умер легендарный соратник Валерия Лобановского

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 октября, 08:42
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Умер бывший футболист и тренер-селекционер киевского Динамо Анатолий Сучков. Он помог команде впервые выиграть чемпионат СССР
Сучков играл и работал в Динамо почти 50 лет
Сучков играл и работал в Динамо почти 50 лет

На 87-м году жизни остановилось сердце бывшего футболиста киевского Динамо первого чемпионского состава 1961 года, а затем тренера-селекционера Анатолия Андреевича Сучкова.

Читайте также: Умер знаменитый футболист Динамо: работал таксистом и пропал без вести

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Сучков родился в Москве, но начинал свою карьеру в запорожском Металлурге. В 1959 году получил приглашение в Динамо. И помог Киеву выиграть первое в истории чемпионство СССР.

В 1974 году Валерий Лобановский пригласил Сучкова в Динамо заниматься селекционной работой.

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Он стал самым успешным селекционером в истории киевского Динамо, найдя для команды целую плеяду футболистов, впоследствии ставшими лидерами киевского клуба – Анатолий Демьяненко, Вадим Евтушенко, Василий Рац, Андрей Баль, Сергей Балтача, Олег Кузнецов, Сергей Юран...

Ранее мы писали, что водитель киевского Динамо умер, когда вез команду во Львов.

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