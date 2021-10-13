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Динамо отримає за футболіста 132 мільйони

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
13 жовтня, 12:05
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Спортивний арбітражний суд Лозанни розглянув справу про борг парагвайської Олімпії перед Динамо за трансфер Дерліса Гонсалеса і став на бік киян
Дерліс Гонсалес
Дерліс Гонсалес / Фото: AFP

Як повідомляє D10, суд Лозанни (найвища інстанція спортивної юрисдикції) зобов'язав парагвайський клуб протягом 45 днів заплатити киянам 5 мільйонів доларів – це близько 132 мільйонів гривень.

Фінансовий радник парагвайської Олімпії Мануель Феррейра повідомив, що наразі у клубу немає необхідних коштів для погашення боргу, але їх пошуки вже тривають.

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"Гадаю, ми виконаємо свої зобов'язання раніше дедлайну. Ми в процесі пошуку людей, готових допомогти інвестиціями", – заявив представник Олімпії.

Дерліс Гонсалес
Дерліс Гонсалес / Фото: AFP

Нагадаємо, на початку 2020 року Олімпія домовилася з Динамо про придбання 50% прав на вінгера Дерліса Гонсалеса за 5 мільйонів доларів. Клуб з Парагваю мав розрахуватися чотирма траншами, але не виконав свої зобов'язання.

За Динамо парагваєць Гонсалес, якому нині 27 років, востаннє грав навесні 2018-го.

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Дерліс Гонсалес
Дерліс Гонсалес / Фото: Getty Images

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Десна
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