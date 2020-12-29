Футболист стянул трусы и засветил гениталии во время празднования гола

После встречи игрок признался, что сделал это ради жены

Нападающий парагвайского клуба "Гуарани" Рауль Бобадилья устроил настоящий стриптиз во время празднования гола в ворота "Либертад" (3:1) в плей-офф чемпионата страны. На радостях Рауль снял с себя футболку, специальную майку с датчиками, следящими за состоянием футболиста, а затем частично стянул трусы, обнажив мужское достоинство.

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Интересно, что в послематчевом комментарии нападающий лишь выразил надежду, что жена не сильно на него разозлится за публичный стриптиз.

"Я сожалею о своем праздновании. Я надеюсь, что моя жена не видела это. Она должна сохранять спокойствие. Это все для нее", – прокомментировал инцидент Бобадилья.

Судья пропустил этот эпизод, поэтому Рауль получил предупреждение лишь за снятие футболки. Однако, по информации местных СМИ, ему светит строгое наказание постфактум от Федерации. При этом, об этом случае они узнали из интернета, ведь в рапорте арбитра ни слова не было о выходе Бобадильи, сообщает The Sun.

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