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Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
22 мая 18:00
Арсенал --
Эвертон --
22 мая 19:00
Сассуоло --
Милан --
22 мая 19:00
Интер --
Сампдория --
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Рома --
Фейеноорд --
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Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
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Звезды сборной Украины сыграли в футбол с бойцами ВСУ

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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22 мая, 11:18
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Известные украинские футболисты поддержали солдат, которые защищают нашу страну от российских оккупантов
Товарищеский поединок состоялся в Дарницком районе Киева
Товарищеский поединок состоялся в Дарницком районе Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве состоялся товарищеский матч, в котором ветераны сборной Украины встретились с объединенной командой ВСУ и теробороны. Ранее тренер объяснил, за что воюет Украина: "Защитники "Азовстали" войдут в историю".

Наши воины достойно сражались с командой за которую играли такие звезды, как Юрий Максимов, Вячеслав Шевчук, Владислав Ващук, Владимир Езерский, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский, Алексей Белик, Александр Венглинский, Андрей Воробей...

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Опыт победил молодость. Звезды украинского футбола выиграли – 6:4. Но в данном случае результат был абсолютно не важен ни для одной из команд.

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Ранее мы писали, что в Брюсселе запретили проводить матч сборной Украины. Наша команда хотела сыграть товарищеский поединок с ДР Конго.

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Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
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Энтони Джошуа
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2
Бельгия Бельгия
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3
Франция Франция
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4
Аргентина Аргентина
1765
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Англия Англия
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6
Италия Италия
1723
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Испания Испания
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Какое место у Украины
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Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
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18
12
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17
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3
Челси Челси
70
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
69
3
Атлетико Атлетико
68
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
83
2
Интер Интер
81
3
Наполи Наполи
76
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
83
2
Монако Монако
68
3
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