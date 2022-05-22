Зірки збірної України зіграли у футбол із бійцями ЗСУ

Відомі українські футболісти підтримали солдатів, які захищають нашу країну від російських окупантів

Товариський поєдинок відбувся у Дарницькому районі Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відбувся товариський матч, у якому ветерани збірної України зустрілися з об'єднаною командою ЗСУ та тероборони. Раніше тренер пояснив, за що воює Україна: "Захисники "Азовсталі" увійдуть до історії".

Наші воїни гідно билися з командою, за яку грали такі зірки, як Юрій Максимов, В'ячеслав Шевчук, Владислав Ващук, Володимир Єзерський, Едуард Цихмейструк, В'ячеслав Свидерський, Олексій Бєлік, Олександр Венглінський, Андрій Воробей...

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Досвід переміг молодість. Зірки українського футболу виграли – 6:4. Але в даному випадку результат був абсолютно не важливим для жодної з команд.

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Раніше ми писали, що у Брюсселі заборонили проводити матч збірної України. Наша команда хотіла зіграти товариський поєдинок із ДР Конго.