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Златану Ибрагимовичу грозит бан на три года. Стала известна причина наказания

14 апреля, 19:37

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Форвард Милана владеет долей в букмекерской конторе, что запрещено правилами ФИФА и УЕФА и наказывается длительной дисквалификацией

Нападающему Милана и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу грозит жесткое наказание. Футболиста могут дисквалифицировать за нарушения правил ФИФА.

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С 2018 года Ибрагимовичу принадлежит десять процентов доли в букмекерской конторе Bethard через собственную компанию Unknown AB, сообщает Sportbladet.

Это запрещено правилами ФИФА и УЕФА. Согласно регламенту, футболисты не могут принимать участие в матчах под эгидой их организаций, если они имеют интересы в букмекерских конторах. Ибрагимович нарушил данное правило во время игр за Милан в Лиге Европы и сборную Швеции в отборе ЧМ-2022.

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Если вина 39-летнего нападающего будет доказана, ему грозит штраф до 100 тысяч евро и отстранение от футбольной деятельности до трех лет.

Смотрите, как Златан забивает за Милан:

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футбол букмекеры Милан Италия ФИФА Златан Ибрагимович

Источник: СЭ

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