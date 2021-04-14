Златану Ибрагимовичу грозит бан на три года. Стала известна причина наказания

Форвард Милана владеет долей в букмекерской конторе, что запрещено правилами ФИФА и УЕФА и наказывается длительной дисквалификацией

Нападающему Милана и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу грозит жесткое наказание. Футболиста могут дисквалифицировать за нарушения правил ФИФА.

Реклама

Читайте также: Ибрагимовича обвинили в убийстве. Дело было еще в 2011 году

С 2018 года Ибрагимовичу принадлежит десять процентов доли в букмекерской конторе Bethard через собственную компанию Unknown AB, сообщает Sportbladet.

Это запрещено правилами ФИФА и УЕФА. Согласно регламенту, футболисты не могут принимать участие в матчах под эгидой их организаций, если они имеют интересы в букмекерских конторах. Ибрагимович нарушил данное правило во время игр за Милан в Лиге Европы и сборную Швеции в отборе ЧМ-2022.

Читайте также: Златан Ибрагимович снимется в новой части об Астериксе и Обеликсе

В тренде Украинский штангист "порвал" всех в Москве

Реклама

Если вина 39-летнего нападающего будет доказана, ему грозит штраф до 100 тысяч евро и отстранение от футбольной деятельности до трех лет.

Смотрите, как Златан забивает за Милан:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама