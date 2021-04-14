Златану Ібрагімовичу загрожує бан на три роки. Стала відома причина покарання

Нападнику Мілана і збірної Швеції Златану Ібрагімовичу загрожує жорстке покарання. Футболіста можуть дискваліфікувати за порушення правил ФІФА.
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З 2018 року Ібрагімовичу належать десять відсотків частки в букмекерській конторі Bethard через власну компанію Unknown AB, повідомляє Sportbladet.
Це заборонено правилами ФІФА і УЄФА. Згідно з регламентом, футболісти не можуть брати участь в матчах під егідою їхніх організацій, якщо вони мають інтереси в букмекерських конторах. Ібрагімович порушив дане правило під час ігор за Мілан в Лізі Європи і збірну Швеції у відборі ЧС-2022.
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Якщо вина 39-річного нападника буде доведена йому загрожує штраф до 100 тисяч євро і відсторонення від футбольної діяльності до трьох років.
Дивіться, як Златан забиває за Мілан:
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