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Златан Ибрагимович снимется в новой части об Астериксе и Обеликсе

8 апреля, 20:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Шведский форвард сыграет римского легионера

Знаменитый нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович снимется в новой части кинофильма о приключениях знаменитого галла "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь". Шведский футболист сыграет роль римского легионера по имени Антивирус.

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Отметим, что Златан станет не первым спортсменом, кто снимется в серии фильмов о похождениях Астерикса. Ранее в картинах появлялись футболист Зинедин Зидан, баскетболист Тони Паркер, семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер и теннисистка Амели Моресмо, сообщает L'Equipe.

Фильм расскажет о единственной дочери китайского императора Хань Сюанди, которая вырывается из тисков принца-изгоя и бежит в Галлию, ища помощи у двух доблестных воинов Астерикса и Обеликса. Кстати, впервые роль Обеликса досталась не Жерару Депардье, его сыграет Жиль Леллуш. Также в фильме сыграют такие актеры как Марион Котийяр, Венсан Кассель, Гийом Кане и Пьер Ришар.

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Напомним, что несколько дней назад Ибрагимовича обвинили в убийстве. Дело было еще в 2011 году. Шведский футболист к тому же перевез останки своей жертвы к себе домой.

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футболист Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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