Зинченко и Ярмоленко сыграли вничью: "Вест Хэм" сдержал "Манчестер Сити"

Сегодня в английской Премьер-лиги встретились команды наших представителей в самом сильном национальном турнире Европы – "Вест Хэм" и "Манчестер Сити". Причем, что приятно, и Андрей Ярмоленко, и Александр Зинченко появились на поле в Лондоне. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 6-го тура чемпионата Англии.

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Украинцы начали матч на скамейках запасных. В первом тайме эффектный мяч забил форвард "молотобойцев" Майкл Антонио – 1:0. На 18-й минуте англичанин пробил в падении через себя – и Эмерсон не смог выручить.

Однако уже в дебюте второго тайма Фил Фоден бильярдным ударом под штангу огорчил Лукаша Фабианского и "Вест Хэм" – 1:1. Практически сразу после этого на поле вышел Ярмоленко. 30-летний вингер нашел момент для удара. В своем стиле сместился с правого фланга в центр и выстрелил, но заметно выше ворот. А в конце он едва не "привез" гол на свои ворота, отдав пас назад. Мяч перехватил Рахим Стерлинг, но не переиграл в ближнем бою польского вратаря хозяев.

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Зинченко вышел на замену у гостей на 78-й минуте вместо Кайла Уокера и преимущественно подыгрывал партнерам. Пару раз наши сборники сходились на левом фланге атаки "МанСити", но в прямую борьбу не вступали.

В прошлом туре "Вест Хэм" с Ярмоленко отыграл у "Тоттенхэма" три гола за 12 минут.

Команды украинцев набрали по 8 очков и занимают 10-11-е места в АПЛ. Правда, лондонцы провели шесть игр, парни из Манчестера – пять.

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