Українська
$ 28,36
33,3
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Как "Вест Хэм" с Ярмоленко отыграл у "Тоттенхэма" три гола за 12 минут (видео)

19 октября, 08:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда украинца выдала впечатляющий "камбэк" в матче Премьер-лиги

Настоящим украшением пятого тура чемпионата Англии стало лондонское дерби "Тоттенхэма" и "Вест Хэма". Как мы вчера вечером сообщали, "Вест Хэм" отыграл три мяча у Моуринью. Принял участие в примечательном поединке и вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Реклама

Хозяева вели 3:0 уже на 17-й минуте после гола Сон Хын Мина и дубля Харри Кейна. Но самое интересное произошло в концовке. Украинец вышел на 77-й минуте и поучаствовал в одной из голевых атак гостей. Сначала парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна сократил отставание на 82-й минуте.

Через три минуты Ярмоленко красивым разрезающим пасом отправил в проход в штрафную Владимира Цоуфала, и прострел чеха привел к автоголу Давинсона Санчеса. А на четвертой добавленной минуте шикарный удар в "девятку" аргентинца Мануэля Лансини, который также вышел на замену, поверг "Тоттенхэм" в шок – 3:3. Ведь в последние минуты тот же Кейн пробивал в штангу, а Бэйл с открытой позиции в штрафной площади отправил мяч вообще мимо ворот. Смотрите, как это было.

В тренде
Знаменитую баскетболистку удерживают силой в Беларуси

После этого поединка "Молотобойцы" поднялись на восьмое место, а "Шпоры" заняли шестое. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Англии.

Реклама

Смотрите, как ранее "Вест Хэм" обыгрывал "Тоттенхэм" в гостях:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Англии Тоттенхэм Андрей Ярмоленко Вест Хэм премьер-лига
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Руслан Ротань:
Руслан Ротань: "Вскрыли мою ячейку в ПриватБанке. Треть денег испарилась"Футбол
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победы
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победыФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
ПриватБанк ответил Ротаню на обвинения в краже денег из его ячейки
ПриватБанк ответил Ротаню на обвинения в краже денег из его ячейкиФутбол
Сборную Украины хотят лишить Лиги наций
Сборную Украины хотят лишить Лиги нацийФутбол
В Бразилии вратарь-
В Бразилии вратарь-"вышибала" одним ударом нокаутировал двух футболистов: видеоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять