Как "Вест Хэм" с Ярмоленко отыграл у "Тоттенхэма" три гола за 12 минут (видео)

Настоящим украшением пятого тура чемпионата Англии стало лондонское дерби "Тоттенхэма" и "Вест Хэма". Как мы вчера вечером сообщали, "Вест Хэм" отыграл три мяча у Моуринью. Принял участие в примечательном поединке и вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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Хозяева вели 3:0 уже на 17-й минуте после гола Сон Хын Мина и дубля Харри Кейна. Но самое интересное произошло в концовке. Украинец вышел на 77-й минуте и поучаствовал в одной из голевых атак гостей. Сначала парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна сократил отставание на 82-й минуте.

Через три минуты Ярмоленко красивым разрезающим пасом отправил в проход в штрафную Владимира Цоуфала, и прострел чеха привел к автоголу Давинсона Санчеса. А на четвертой добавленной минуте шикарный удар в "девятку" аргентинца Мануэля Лансини, который также вышел на замену, поверг "Тоттенхэм" в шок – 3:3. Ведь в последние минуты тот же Кейн пробивал в штангу, а Бэйл с открытой позиции в штрафной площади отправил мяч вообще мимо ворот. Смотрите, как это было.

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После этого поединка "Молотобойцы" поднялись на восьмое место, а "Шпоры" заняли шестое. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Англии.

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Смотрите, как ранее "Вест Хэм" обыгрывал "Тоттенхэм" в гостях:

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