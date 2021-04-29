"Жить в СССР было неплохо": Андрей Шевченко вспомнил молодость

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер сборной Украины вспомнил аварию на Чернобыльской АЭС и поностальгировал по СССР

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, что делал после аварии на Чернобыльской АЭС.

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"Школы закрылись немедленно. Приехали автобусы со всего СССР, погрузили детей от 6 до 15 лет и увезли. Я оказался один сперва на Азовском море, а затем на Черном. Я чувствовал себя как в кино, прожил этот опыт как путешествие. Я был ребенком. Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта. Это была закрытая страна, из-за которой и ты сам закрывался", – цитирует Шевченко CalcioNews.

Напомним, что автобиография легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко с сегодняшнего дня поступила в продажу.