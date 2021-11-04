3 ноября 22:00
Манчестер Сити 4
Брюгге 1
3 ноября 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Атлетико 0
3 ноября 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 ноября 22:00
Боруссия Д 1
Аякс 3
3 ноября 22:00
Шериф 1
Интер 3
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
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Заря – ЦСКА: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
4 ноября, 12:14
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Две недели назад луганская Заря обыграла софийский ЦСКА в Болгарии. Сегодня подопечные Виктора Скрипника намерены сделать это в Запорожье
Заря примет ЦСКА сегодня в 19:45
Заря примет ЦСКА сегодня в 19:45 / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Заря – единственная команда, принесшая Украине победу в групповом раунде еврокубков нынешнего сезона. Две недели назад луганчане были сильнее болгарского ЦСКА в гостях 1:0. В четверг, 4 ноября, в 19:45 состоится встреча этих команд уже в Запорожье. Онлайн Заря – ЦСКА доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч четвертого тура Лиги конференций Заря Луганск – ЦСКА София в четверг 4 ноября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.

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Напомним, победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала турнира. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи строчки в группах Лиги Европы.

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Исходя из этого, чтобы не отпустить своих предыдущих обидчиков Рому и Буде-Глимт в турнирной таблице, Заре сегодня нужно обыграть ЦСКА во второй раз.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД ИГРОЙ

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

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"Мы победили эту команду две недели назад и приложим все усилия, чтобы снова выиграть. Есть травмированные. В то же время есть вернувшиеся в строй ребята – Вернидуб, Лунев. Цвек тренировался, надеюсь, что нам поможет. У нас есть игроки, которые выйдут и докажут свой класс".

Главный тренер ЦСКА Стойчо Младенов:

"У нас есть усталость после прошлого матча, но есть и силы для следующей игры. Наша задача – выиграть и получить удовольствие от игры".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Небольшим фаворитом матча в Запорожье 4 ноября аналитики называют Зарю. На ее победу установлен коэффициент 2.34, на ничью – 3.45, на победу софийского ЦСКА – 3.10. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Зари – 41%
  • ничья – 28%
  • выигрыш ЦСКА – 31%
  • наиболее вероятный счет – 1:1.

ТРЕНИРОВКА ЗАРИ

ТРЕНИРОВКА ЦСКА

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И
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О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
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11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
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9
14
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12
8:18
8
15
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