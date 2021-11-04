Заря – ЦСКА: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

Заря – единственная команда, принесшая Украине победу в групповом раунде еврокубков нынешнего сезона. Две недели назад луганчане были сильнее болгарского ЦСКА в гостях 1:0. В четверг, 4 ноября, в 19:45 состоится встреча этих команд уже в Запорожье. Онлайн Заря – ЦСКА доступен на нашем сайте.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч четвертого тура Лиги конференций Заря Луганск – ЦСКА София в четверг 4 ноября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.
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Напомним, победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала турнира. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи строчки в группах Лиги Европы.
Исходя из этого, чтобы не отпустить своих предыдущих обидчиков Рому и Буде-Глимт в турнирной таблице, Заре сегодня нужно обыграть ЦСКА во второй раз.
ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД ИГРОЙ
Главный тренер Зари Виктор Скрипник:
"Мы победили эту команду две недели назад и приложим все усилия, чтобы снова выиграть. Есть травмированные. В то же время есть вернувшиеся в строй ребята – Вернидуб, Лунев. Цвек тренировался, надеюсь, что нам поможет. У нас есть игроки, которые выйдут и докажут свой класс".
Главный тренер ЦСКА Стойчо Младенов:
"У нас есть усталость после прошлого матча, но есть и силы для следующей игры. Наша задача – выиграть и получить удовольствие от игры".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Небольшим фаворитом матча в Запорожье 4 ноября аналитики называют Зарю. На ее победу установлен коэффициент 2.34, на ничью – 3.45, на победу софийского ЦСКА – 3.10. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- выигрыш Зари – 41%
- ничья – 28%
- выигрыш ЦСКА – 31%
- наиболее вероятный счет – 1:1.
ТРЕНИРОВКА ЗАРИ
ТРЕНИРОВКА ЦСКА