Заря – ЦСКА: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

Две недели назад луганская Заря обыграла софийский ЦСКА в Болгарии. Сегодня подопечные Виктора Скрипника намерены сделать это в Запорожье

Заря примет ЦСКА сегодня в 19:45 / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Заря – единственная команда, принесшая Украине победу в групповом раунде еврокубков нынешнего сезона. Две недели назад луганчане были сильнее болгарского ЦСКА в гостях 1:0. В четверг, 4 ноября, в 19:45 состоится встреча этих команд уже в Запорожье. Онлайн Заря – ЦСКА доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч четвертого тура Лиги конференций Заря Луганск – ЦСКА София в четверг 4 ноября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.

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Напомним, победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала турнира. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи строчки в группах Лиги Европы.

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Исходя из этого, чтобы не отпустить своих предыдущих обидчиков Рому и Буде-Глимт в турнирной таблице, Заре сегодня нужно обыграть ЦСКА во второй раз.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД ИГРОЙ

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

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"Мы победили эту команду две недели назад и приложим все усилия, чтобы снова выиграть. Есть травмированные. В то же время есть вернувшиеся в строй ребята – Вернидуб, Лунев. Цвек тренировался, надеюсь, что нам поможет. У нас есть игроки, которые выйдут и докажут свой класс".

Главный тренер ЦСКА Стойчо Младенов:

"У нас есть усталость после прошлого матча, но есть и силы для следующей игры. Наша задача – выиграть и получить удовольствие от игры".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Небольшим фаворитом матча в Запорожье 4 ноября аналитики называют Зарю. На ее победу установлен коэффициент 2.34, на ничью – 3.45, на победу софийского ЦСКА – 3.10. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Зари – 41%

ничья – 28%

выигрыш ЦСКА – 31%

наиболее вероятный счет – 1:1.

ТРЕНИРОВКА ЗАРИ

ТРЕНИРОВКА ЦСКА