Зоря – ЦСКА: о котрій і де дивитись матч Ліги конференцій

Два тижні тому луганська Зоря обіграла софійський ЦСКА у Болгарії. Сьогодні підопічні Віктора Скрипника мають намір зробити це у Запоріжжі

Зоря прийме ЦСКА сьогодні о 19:45 / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Зоря – єдина команда, яка принесла Україні перемогу у груповому раунді єврокубків цього сезону. Два тижні тому луганці були сильнішими за болгарський ЦСКА в гостях 1:0. У четвер, 4 листопада, о 19.45 відбудеться зустріч цих команд уже в Запоріжжі. Онлайн Зоря – ЦСКА доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч четвертого туру Ліги конференцій Зоря Луганськ – ЦСКА Софія у четвер 4 листопада, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo.

Реклама

Нагадаємо, переможці восьми груп Ліги конференцій відразу виходять до 1/8 фіналу турніру. Другі місця грають стикові матчі з командами, які посіли треті рядки у групах Ліги Європи.

Реклама

Виходячи з цього, щоб не відпустити своїх попередніх кривдників Рому та Буде-Глімт у турнірній таблиці, Зорі сьогодні потрібно обіграти ЦСКА вдруге.

ЗАЯВИ ПЕРЕД ГРАЮ

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:

Реклама

"Ми перемогли цю команду два тижні тому і докладемо всіх зусиль, щоб знову виграти. Є травмовані. Водночас є хлопці , які повернулися в стрій – Вернидуб, Луньов. Цвек тренувався, сподіваюся, що нам допоможе. У нас є гравці, які вийдуть і доведуть свій клас".

Головний тренер ЦСКА Стойчо Младенов:

"У нас є втома після минулого матчу, але є й сили для наступної гри. Наше завдання – виграти та отримати задоволення від гри".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Невеликим фаворитом матчу у Запоріжжі 4 листопада аналітики називають Зорю. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.34, на нічию – 3.45, на перемогу софійського ЦСКА – 3.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків така:

виграш Зорі – 41%

нічия – 28%

виграш ЦСКА – 31%

найімовірніший рахунок – 1:1.

ТРЕНУВАННЯ ЗОРІ

ТРЕНУВАННЯ ЦСКА