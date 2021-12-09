Заря – Буде-Глимт: онлайн-трансляция матча

Сегодня Украина прощается с еврокубками – Заря в заключительном туре группового раунда Лиги конференций принимает норвежскую команду Буде-Глимт

В четверг, 9 декабря, луганская Заря в Запорожье принимает норвежский клуб Буде-Глимт. Начало поединка – в 19:45. Вашему вниманию – онлайн этого противостояния с видео, фото и комментариями.

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Сегодняшний матч – последний для украинских клубов в еврокубковом сезоне-2021/2022. Ранее, заняв четвертые места в Лиге чемпионов, без евровесны остались Шахтер и Динамо.

Заря, независимо от результата встречи с Буде-Глимт, останется третьей в своей группе Лиги конференций, а для продолжения выступлений нужно было попасть в ТОП-2.

ОЧКИ И ДЕНЬГИ

Тем не менее сегодняшний поединок с Буде-Глимт не лишен смысла для Зари. Это – возможность заработать 500 тысяч евро (в случае победы) или 166 тысяч евро (в случае ничьей) призовых от УЕФА. Кроме того, любое очко будет нелишним для Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Заря примет Буде-Глимт сегодня в 19:45 / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Что касается Буде-Глимт, то игра с Зарей крайне важна для норвежцев с турнирной точки зрения. Дело в том, что победитель группы напрямую выходит в 1/8 финала Лиги конференций. Вторую же команду ждет плей-офф с кем-то из третьих мест Лиги Европы.

Моуринью опозорился в матче с Буде-Глимт / Фото: REUTERS

В случае победы над Зарей Буде-Глимт гарантированно займет первое место, как бы в параллельном матче Рома Жозе Моуринью не сыграла с ЦСКА в Софии.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРЕД ИГРОЙ

Тренер Зари Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

"Очень быстро пронесся осенний еврокубковый период. Можно сразу же вспомнить первую игру в Норвегии. Соперник – качественная команда, у которой стоит задача одержать победу. Будем играть с мотивированной командой, но в это время хотим получить удовольствие от игры – во время и по ее завершении".

"Мы концентрируемся, никто поблажек и подарков делать точно не будет. Готовимся к серьезной команде. Конечно, игра все расставит на места, но то, что мы выложимся на максимум – это сто процентов".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом сегодняшнего матча на "Славутич-Арене" в Запорожье аналитики букмекерских контор называют Буде-Глимт. На победу гостей установлен коэффициент 1.83, на ничью – 3.85, на победу Зари – 4.35. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

выигрыш Зари – 22%

ничья – 25%

выигрыш Буде-Глимт – 53%

наиболее вероятный счет – 1:1

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Лиги конференций Заря – Буде-Глимт в четверг, 9 декабря, начиная с 19:45 покажет видеосервис Megogo.

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