9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
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Заря

19:45

Буде/Глимт

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
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Финальный свисток
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Заря – Буде-Глимт: онлайн-трансляция матча

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 декабря, 11:50
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Сегодня Украина прощается с еврокубками – Заря в заключительном туре группового раунда Лиги конференций принимает норвежскую команду Буде-Глимт

В четверг, 9 декабря, луганская Заря в Запорожье принимает норвежский клуб Буде-Глимт. Начало поединка – в 19:45. Вашему вниманию – онлайн этого противостояния с видео, фото и комментариями.

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Сегодняшний матч – последний для украинских клубов в еврокубковом сезоне-2021/2022. Ранее, заняв четвертые места в Лиге чемпионов, без евровесны остались Шахтер и Динамо.

Заря, независимо от результата встречи с Буде-Глимт, останется третьей в своей группе Лиги конференций, а для продолжения выступлений нужно было попасть в ТОП-2.

ОЧКИ И ДЕНЬГИ

Тем не менее сегодняшний поединок с Буде-Глимт не лишен смысла для Зари. Это – возможность заработать 500 тысяч евро (в случае победы) или 166 тысяч евро (в случае ничьей) призовых от УЕФА. Кроме того, любое очко будет нелишним для Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Заря примет Буде-Глимт сегодня в 19:45
Заря примет Буде-Глимт сегодня в 19:45 / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Что касается Буде-Глимт, то игра с Зарей крайне важна для норвежцев с турнирной точки зрения. Дело в том, что победитель группы напрямую выходит в 1/8 финала Лиги конференций. Вторую же команду ждет плей-офф с кем-то из третьих мест Лиги Европы.

Моуринью опозорился в матче с Буде-Глимт
Моуринью опозорился в матче с Буде-Глимт / Фото: REUTERS

В случае победы над Зарей Буде-Глимт гарантированно займет первое место, как бы в параллельном матче Рома Жозе Моуринью не сыграла с ЦСКА в Софии.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРЕД ИГРОЙ

Тренер Зари Виктор Скрипник
Тренер Зари Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

"Очень быстро пронесся осенний еврокубковый период. Можно сразу же вспомнить первую игру в Норвегии. Соперник – качественная команда, у которой стоит задача одержать победу. Будем играть с мотивированной командой, но в это время хотим получить удовольствие от игры – во время и по ее завершении".

"Мы концентрируемся, никто поблажек и подарков делать точно не будет. Готовимся к серьезной команде. Конечно, игра все расставит на места, но то, что мы выложимся на максимум – это сто процентов".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом сегодняшнего матча на "Славутич-Арене" в Запорожье аналитики букмекерских контор называют Буде-Глимт. На победу гостей установлен коэффициент 1.83, на ничью – 3.85, на победу Зари – 4.35. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

  • выигрыш Зари – 22%
  • ничья – 25%
  • выигрыш Буде-Глимт – 53%
  • наиболее вероятный счет – 1:1

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Лиги конференций Заря – Буде-Глимт в четверг, 9 декабря, начиная с 19:45 покажет видеосервис Megogo.

Смотрите, как Заря перед еврокубками обыграла в УПЛ Ингулец

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ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Заря

Сегодня

19:45

Буде-Глимт

3.70

4.00

1.88

Мариуполь

Завтра

17:00

Днепр-1

7.10

4.60

1.44

Ингулец

Завтра

19:30

Десна

2.85

3.30

2.55
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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Пятница, 10 декабря
17:00
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19:30
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