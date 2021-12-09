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Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
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Львов --
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Заря – Буде-Глимт: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
9 декабря, 14:03
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В четверг, 9 декабря, состоится последний матч украинских клубов в еврокубковом сезоне 2021-2022. Заря в Запорожье играет с норвежским клубом Буде-Глимт
Заря vs Буде-Глимт
Заря vs Буде-Глимт / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Сегодня вслед за Шахтером и Динамо свой последний поединок в еврокубковом сезоне проведет и Заря. Луганчане в шестом туре Лиги конференций примут норвежский Буде-Глимт. Онлайн Заря – Буде-Глимт доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Лиги конференций Заря – Буде-Глимт в четверг, 9 декабря, начиная с 19:45, покажет видеосервис Megogo.

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Заря vs Буде-Глимт
Заря vs Буде-Глимт / Фото: Коллаж: Сегодня

Заря, независимо от результата матча с Буде-Глимт, финиширует третьей в своей группе, чего недостаточно для евровесны. Тогда как норвежскому клубу сегодня нужна победа, чтобы гарантированно занять первую строчку в квартете и напрямую, минуя плей-офф, выйти в 1/8 финала Лиги конференций.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом сегодняшнего матча на "Славутич-Арене" в Запорожье аналитики букмекерских контор называют Буде-Глимт. На победу гостей установлен коэффициент 1.83, на ничью – 3.85, на победу Зари – 4.35. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

  • выигрыш Зари – 22%
  • ничья – 25%
  • выигрыш Буде-Глимт – 53%
  • наиболее вероятный счет – 1:1

Тренер Зари Виктор Скрипник
Тренер Зари Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

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Напомним, что Заря встречалась с Буде-Глимт в гостях на старте группового раунда. Тогда норвежцы победили 3:1.

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Заря

Сегодня

19:45

Буде-Глимт

3.70

4.00

1.88

Мариуполь

Завтра

17:00

Днепр-1

7.10

4.60

1.44

Ингулец

Завтра

19:30

Десна

2.85

3.30

2.55
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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Пятница, 10 декабря
17:00
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19:30
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