Заря – Буде-Глимт: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

В четверг, 9 декабря, состоится последний матч украинских клубов в еврокубковом сезоне 2021-2022. Заря в Запорожье играет с норвежским клубом Буде-Глимт

Заря vs Буде-Глимт / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Сегодня вслед за Шахтером и Динамо свой последний поединок в еврокубковом сезоне проведет и Заря. Луганчане в шестом туре Лиги конференций примут норвежский Буде-Глимт. Онлайн Заря – Буде-Глимт доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Лиги конференций Заря – Буде-Глимт в четверг, 9 декабря, начиная с 19:45, покажет видеосервис Megogo.

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Заря vs Буде-Глимт / Фото: Коллаж: Сегодня

Заря, независимо от результата матча с Буде-Глимт, финиширует третьей в своей группе, чего недостаточно для евровесны. Тогда как норвежскому клубу сегодня нужна победа, чтобы гарантированно занять первую строчку в квартете и напрямую, минуя плей-офф, выйти в 1/8 финала Лиги конференций.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом сегодняшнего матча на "Славутич-Арене" в Запорожье аналитики букмекерских контор называют Буде-Глимт. На победу гостей установлен коэффициент 1.83, на ничью – 3.85, на победу Зари – 4.35. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

выигрыш Зари – 22%

ничья – 25%

выигрыш Буде-Глимт – 53%

наиболее вероятный счет – 1:1

Тренер Зари Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

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Напомним, что Заря встречалась с Буде-Глимт в гостях на старте группового раунда. Тогда норвежцы победили 3:1.