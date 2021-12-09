Динамо установило исторический антирекорд в Лиге чемпионов

Впервые в своей истории за весь групповой турнир Лиги чемпионов киевляне забили всего один мяч – такого низкого показателя у Динамо никогда еще было

Так мало Динамо еще никогда не забивало / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Проиграв на выезде Бенфике 0:2 в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов, Динамо пополнило свою клубную историю неприятным антирекордом.

Впервые за весь групповой турнир ЛЧ киевляне забили так мало – всего один мяч в шести поединках.

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Предыдущий антирекорд, сообщает UkrBall, составлял три забитых мяча в групповом турнире Кубка чемпионов-1991/92, когда Динамо, возглавляемое Анатолием Пузачем, играло с Барселоной, Бенфикой и пражской Спартой.

Причем два из тех трех голов Динамо были победными (1:0 со Спартой и 1:0 с Бенфикой).

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Тогда, впрочем, киевляне тоже заняли последнее место в группе.

Ранее мы писали, что ультрас Динамо и Бенфики устроили побоище в Лиссабоне – 17 выстрелов, 12 раненых.

Драка ультрас Динамо и Бенфики / Фото: Twitter

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При этом Мирча Луческу, подводя итоги выступления Динамо в нынешней Лиге чемпионов, заявил, что доволен игрой, но не результатом.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"