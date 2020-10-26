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"Забил бы Англии и правой рукой": о чем жалеет легендарный Марадона

26 октября, 22:59

Елена Павлова Елена Павлова

Аргентинский футболист скоро отпразднует свое 60-летие

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, который 30-го октября отпразднует 60-летие, рассказал, о чем жалеет больше всего в своей карьере. Голеадор вспомнил свой гол левой рукой в ворота сборной Англии в 1/4 финала чемпионата мира 1986 года. Сборная Аргентины выиграла тот чемпионат, Марадона был признан лучшим футболистом турнира.

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"Я абсолютно не жалею, что сделал это. Более того, в качестве подарка на 60-летие я бы с радостью забил Англии еще раз, но на сей раз – правой рукой", – приводит слова Марадоны France Football.

Марадона в "Наполи"

Марадона в "Наполи"

Марадона вообще практически ни о чем не жалеет: "Возможно, только о том, что мне не удалось сыграть за "Марсель". Президент Бернар Тапи и тренер Мишель Идальго связались со мной и с "Наполи". Мне они пообещали зарплату в два раза больше, чем в Неаполе, но президент "Наполи" Коррадо Ферлайно сказал, что отпустит меня после того, как его команда выиграет Кубок чемпионов. Но мы не смогли добиться этого".

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Ранее мы сообщали, что Диего Марадона в защитном шлеме от коронавируса превратился в космонавта.

Смотрите, как "Наполи" побеждает в чемпионате Италии

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Марсель гол сборная Англии Наполи сборная Аргентины Диего Марадона ЧМ-1986
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