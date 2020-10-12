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Экс-тренер "Шахтера", Пеле и Марадона претендуют на звание лучшего полузащитника в истории

12 октября, 23:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команду мечты назовут вместо вручения награды "Золотой мяч"

Французское издание France Football опубликовало список претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории футбола. В число номинантов попали только два действующих игрока в каждой из номинаций – Серхио Бускетс и Андрес Иньеста, а также бывший тренер донецкого "Шахтера" Бернд Шустер, руководивший украинским клубом в 2003-2004 годах.

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После оглашения всех претендентов France Football определит команду мечты по схеме 3-4-3, которая будет названа в декабре. Лучших игроков определит жюри, которое ежегодно голосует за обладателя награды "Золотой мяч", но в этом году приз лучшему игроку года отменили из-за коронавируса.

Претенденты на звание лучшего опорного полузащитника:

  • Йожеф Божик (Венгрия)
  • Жерсон (Бразилия)
  • Серхио Бускетс (Испания)
  • Хосеп Гвардиола (Испания)
  • Диди (Бразилия)
  • Йозеф Масопуст (Чехия)
  • Пауло Фалькао (Бразилия)
  • Лотар Маттеус (Германия)
  • Стивен Джеррард (Англия)
  • Йохан Неескенс (Нидерланды)
  • Андреа Пирло (Италия)
  • Луис Суарес Мирамонтес (Испания)
  • Фернандо Редондо (Аргентина)
  • Марко Тарделли (Италия)
  • Франк Райкард (Нидерланды)
  • Жан Тигана (Франция)
  • Бернд Шустер (Германия)
  • Хаби Алонсо (Испания)
  • Кларенс Зеедорф (Нидерланды)
  • Хави (Испания)

Претенденты на звание лучшего атакующего полузащитника:

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  • Роберто Баджо (Италия)
  • Георге Хаджи (Румыния)
  • Бобби Чарльтон (Англия)
  • Андрес Иньеста (Испания)
  • Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания)
  • Раймон Копа (Франция)
  • Энцо Франческоли (Уругвай)
  • Ладислао Кубала (Венгрия)
  • Руд Гуллит (Нидерланды)
  • Диего Марадона (Аргентина)
  • Сандро Маццола (Италия)
  • Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай)
  • Пеле (Бразилия)
  • Сократес (Бразилия)
  • Мишель Платини (Франция)
  • Франческо Тотти (Италия)
  • Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • Зико (Бразилия)
  • Джанни Ривера (Италия)
  • Зинедин Зидан (Франция)

Ранее были названы претенденты на лучшего вратаря:

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Правого защитника:

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Центрального защитника:

Левого защитника:

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футболист Золотой мяч Пеле Диего Марадона Бернд Шустер

Источник: Сегодня|Спорт

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