Экс-тренер "Шахтера", Пеле и Марадона претендуют на звание лучшего полузащитника в истории

Французское издание France Football опубликовало список претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории футбола. В число номинантов попали только два действующих игрока в каждой из номинаций – Серхио Бускетс и Андрес Иньеста, а также бывший тренер донецкого "Шахтера" Бернд Шустер, руководивший украинским клубом в 2003-2004 годах.

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После оглашения всех претендентов France Football определит команду мечты по схеме 3-4-3, которая будет названа в декабре. Лучших игроков определит жюри, которое ежегодно голосует за обладателя награды "Золотой мяч", но в этом году приз лучшему игроку года отменили из-за коронавируса.

Претенденты на звание лучшего опорного полузащитника:

Йожеф Божик (Венгрия)

Жерсон (Бразилия)

Серхио Бускетс (Испания)

Хосеп Гвардиола (Испания)

Диди (Бразилия)

Йозеф Масопуст (Чехия)

Пауло Фалькао (Бразилия)

Лотар Маттеус (Германия)

Стивен Джеррард (Англия)

Йохан Неескенс (Нидерланды)

Андреа Пирло (Италия)

Луис Суарес Мирамонтес (Испания)

Фернандо Редондо (Аргентина)

Марко Тарделли (Италия)

Франк Райкард (Нидерланды)

Жан Тигана (Франция)

Бернд Шустер (Германия)

Хаби Алонсо (Испания)

Кларенс Зеедорф (Нидерланды)

Хави (Испания)

Претенденты на звание лучшего атакующего полузащитника:

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Роберто Баджо (Италия)

Георге Хаджи (Румыния)

Бобби Чарльтон (Англия)

Андрес Иньеста (Испания)

Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания)

Раймон Копа (Франция)

Энцо Франческоли (Уругвай)

Ладислао Кубала (Венгрия)

Руд Гуллит (Нидерланды)

Диего Марадона (Аргентина)

Сандро Маццола (Италия)

Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай)

Пеле (Бразилия)

Сократес (Бразилия)

Мишель Платини (Франция)

Франческо Тотти (Италия)

Ференц Пушкаш (Венгрия)

Зико (Бразилия)

Джанни Ривера (Италия)

Зинедин Зидан (Франция)

Ранее были названы претенденты на лучшего вратаря:

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Правого защитника:

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Центрального защитника:

Левого защитника:

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