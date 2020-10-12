Экс-тренер "Шахтера", Пеле и Марадона претендуют на звание лучшего полузащитника в истории

Французское издание France Football опубликовало список претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории футбола. В число номинантов попали только два действующих игрока в каждой из номинаций – Серхио Бускетс и Андрес Иньеста, а также бывший тренер донецкого "Шахтера" Бернд Шустер, руководивший украинским клубом в 2003-2004 годах.
После оглашения всех претендентов France Football определит команду мечты по схеме 3-4-3, которая будет названа в декабре. Лучших игроков определит жюри, которое ежегодно голосует за обладателя награды "Золотой мяч", но в этом году приз лучшему игроку года отменили из-за коронавируса.
Претенденты на звание лучшего опорного полузащитника:
- Йожеф Божик (Венгрия)
- Жерсон (Бразилия)
- Серхио Бускетс (Испания)
- Хосеп Гвардиола (Испания)
- Диди (Бразилия)
- Йозеф Масопуст (Чехия)
- Пауло Фалькао (Бразилия)
- Лотар Маттеус (Германия)
- Стивен Джеррард (Англия)
- Йохан Неескенс (Нидерланды)
- Андреа Пирло (Италия)
- Луис Суарес Мирамонтес (Испания)
- Фернандо Редондо (Аргентина)
- Марко Тарделли (Италия)
- Франк Райкард (Нидерланды)
- Жан Тигана (Франция)
- Бернд Шустер (Германия)
- Хаби Алонсо (Испания)
- Кларенс Зеедорф (Нидерланды)
- Хави (Испания)
Претенденты на звание лучшего атакующего полузащитника:
- Роберто Баджо (Италия)
- Георге Хаджи (Румыния)
- Бобби Чарльтон (Англия)
- Андрес Иньеста (Испания)
- Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания)
- Раймон Копа (Франция)
- Энцо Франческоли (Уругвай)
- Ладислао Кубала (Венгрия)
- Руд Гуллит (Нидерланды)
- Диего Марадона (Аргентина)
- Сандро Маццола (Италия)
- Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай)
- Пеле (Бразилия)
- Сократес (Бразилия)
- Мишель Платини (Франция)
- Франческо Тотти (Италия)
- Ференц Пушкаш (Венгрия)
- Зико (Бразилия)
- Джанни Ривера (Италия)
- Зинедин Зидан (Франция)
Ранее были названы претенденты на лучшего вратаря:
Правого защитника:
Центрального защитника:
Левого защитника:
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