Видео дня: Диего Марадона в защитном шлеме от коронавируса превратился в космонавта

Пользователи Сети сравнили легендарного футболиста с мультяшным героем и космонавтами

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассмешил соцсети своим внешним видом. Главный тренер "Химнасии" явился на товарищеский матч своей команды против "Сан-Лоренцо" в специальном защитном шлеме, который защищает аргентинца от коронавируса. Также Марадона регулярно обрабатывал руки антисептическими средствами, которые ему подавал ассистент.

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В соцсетях внешний вид Марадоны сравнили со знаменитым персонажем-космонавтом Баззом Лайтером из голливудского мультфильма "История Игрушек", а затем появились несколько фотожаб на тему космоса.

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Кстати, ранее мы писали, что легенда футбола Марадона страдает от алкоголизма: "Карантин и семейные проблемы ужасны для него". Аргентинец полностью отказался от наркотиков, но еще борется с алкогольной зависимостью.

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