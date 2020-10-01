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Видео дня: Диего Марадона в защитном шлеме от коронавируса превратился в космонавта

1 октября, 16:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Пользователи Сети сравнили легендарного футболиста с мультяшным героем и космонавтами

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассмешил соцсети своим внешним видом. Главный тренер "Химнасии" явился на товарищеский матч своей команды против "Сан-Лоренцо" в специальном защитном шлеме, который защищает аргентинца от коронавируса. Также Марадона регулярно обрабатывал руки антисептическими средствами, которые ему подавал ассистент.

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В соцсетях внешний вид Марадоны сравнили со знаменитым персонажем-космонавтом Баззом Лайтером из голливудского мультфильма "История Игрушек", а затем появились несколько фотожаб на тему космоса.

Диего Марадона
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Диего Марадона

Кстати, ранее мы писали, что легенда футбола Марадона страдает от алкоголизма: "Карантин и семейные проблемы ужасны для него". Аргентинец полностью отказался от наркотиков, но еще борется с алкогольной зависимостью.

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чемпионат Аргентины Диего Марадона коронавирус Сан-Лоренсо Химнасия

Источник: Сегодня|Спорт

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