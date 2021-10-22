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За всю Украину! Заря выстояла победу в Болгарии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
22 октября, 00:13
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Луганская Заря принесла первую победу Украине в основной сетке еврокубков в текущем сезоне. В третьем туре Лиги конференций подопечные Виктора Скрипника обыграли ЦСКА из Софии
Заря обыграла ЦСКА в Лиге конференций
Заря обыграла ЦСКА в Лиге конференций

После двух поражений подряд Заре нужно было обязательно выигрывать в Болгарии. Мы вели онлайн ЦСКА – Заря с подробным описанием всех ключевых моментов.

В первом тайме луганчане откровенно защищались, нанеся лишь один удар, да и тот – мимо. Хозяева поля 70% времени владели мячом, но воплотить преимущество в голы не сумели.

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После перерыва Заря сумела выровнять игру и сразу же забила – Аллахьяр Сайядманеш красивым ударом отправил мяч в дальний угол и вывел гостей вперед.

Все потуги ЦСКА спасти поединок не увенчались успехом, а на последних минутах хозяева еще в меньшинстве остались после удаления Тибо Виона.

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Заря одержала первую победу не только в Лиге конференций, но и для всех украинских команд в основной сетке еврокубков. Ни Шахтер, ни Динамо пока не могут похвастаться подобным. "Горняки" выигрывали лишь в квалификации Лиги чемпионов.

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15
10
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11
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