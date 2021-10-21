ЦСКА – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

В четверг, 21 октября, в Софии проходит матч третьего тура Лиги конференций между местным ЦСКА и луганской Зарей. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Для команды Виктора Скрипника это последний шанс зацепиться за евровесну. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с видео, фото и комментариями.
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
После двух туров Заря занимает последнее место в своей группе, проиграв на выезде норвежскому клубу Буде-Глимт 1:3, а затем в Запорожье уступив Роме, возглавляемой Жозе Моуринью, со счетом 0:3.
Софийский ЦСКА – бронзовый призер чемпионата Болгарии – проиграл в гостях Роме 1:5 и дома разошелся миром с Буде-Глимт (0:0), занимая с одним набранным очком третье место в квартете.
Болгарам, как и Заре, сегодня также нужна только победа.
- 3 тур – 21 октября
19:45 Буде-Глимт – Рома
22:00 ЦСКА – Заря
- 4 тур – 4 ноября
Заря – ЦСКА
Рома – Буде-Глимт
- 5 тур – 25 ноября
Рома – Заря
Буде-Глимт – ЦСКА
- 6 тур – 9 декабря
Заря – Буде-Глимт
ЦСКА – Рома
ФОРМАТ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ
- Это – дебютный розыгрыш третьего по рангу, но отнюдь не слабого по составу участников, еврокубка УЕФА.
- Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала Лиги конференций. Плей-офф пройдет 17 и 24 февраля.
- Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.
ЦСКА – ЗАРЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом матча 21 октября в Софии аналитики букмекерских контор называют местный ЦСКА. На его победу установлен коэффициент 1.97, на ничью – 3.45, на победу Зари – 4.15. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:
- выигрыш ЦСКА – 49%
- ничья – 28%
- выигрыш Зари – 23%
- наиболее вероятный счет – 1:0
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч ЦСКА София – Заря Луганск, который начнется 21 октября в 22:00, покажет платформа Megogo.
Смотрите, как перед выездом в Болгарию Заря проиграла в УПЛ Шахтеру 1:6.
Смотрите, как ЦСКА перед Зарей обыграл в чемпионате Болгарии Ботев 3:2