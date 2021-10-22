За всю Україну! Зоря вистояла перемогу в Болгарії

Луганська Зоря принесла першу перемогу Україні в основній сітці єврокубків в поточному сезоні. У третьому турі Ліги конференцій підопічні Віктора Скрипника обіграли ЦСКА із Софії

Заря обіграла ЦСКА в Лізі конференцій

Після двох поразок поспіль Зорі потрібно було обов'язково вигравати в Болгарії. Ми вели онлайн ЦСКА – Зоря з докладним описом всіх ключових моментів.

У першому таймі луганчани відверто захищалися, завдавши лише один удар, та й той – повз ворота. Господарі поля 70% часу володіли м'ячем, але втілити перевагу в голи не зуміли.

Реклама

Після перерви Зоря зуміла вирівняти гру і відразу ж забила – Аллахьяр Сайядманеш красивим ударом відправив м'яч у дальній кут і вивів гостей вперед.

Всі потуги ЦСКА врятувати поєдинок не увінчалися успіхом, а на останніх хвилинах господарі ще в меншості залишилися після видалення Тібо Віона.

Реклама

Зоря здобула першу перемогу не тільки в Лізі конференцій, а й для всіх українських команд в основній сітці єврокубків. Ні Шахтар, ні Динамо поки не можуть похвалитися подібним. "Гірники" вигравали лише в кваліфікації Ліги чемпіонів.