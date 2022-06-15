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За такое могут убить! Экс-капитан сборной России публично осудил войну с Украиной

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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15 июня, 17:03
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Известному российскому футболисту Игорю Денисову надоело молчать о геноциде украинского народа, который фашистская армия РФ ведет уже почти четыре месяца
Игорь Денисов в шоке от войны, которую развязала Россия
Игорь Денисов в шоке от войны, которую развязала Россия

Война России против Украины максимально сплотила весь мир вокруг поддержки нашей стране в борьбе с фашизмом. Правда, при этом закрыла рты большинству, казалось бы, адекватных россиян.

Почти все спортсмены из РФ предпочитают "оставаться вне политики" и не замечать зверский геноцид украинцев, который устраивает их армия. Однако в последнее время из Мордора начали пробиваться лучики света.

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Недавно игрок женской сборной России Надежда Карпова публично раскритиковала Путина за вторжение в Украину. А теперь заговорил и экс-капитан мужской сборной Игорь Денисов. Приводим основные цитаты экс-игрока Зенита, Динамо и Локомотива в интервью росСМИ.

Про страх войны:

"Я боюсь войны, я человек. Боюсь, что бомбы полетят над нашими головами. Все могут сидеть дома и кудахтать, что надо то или это. А как только первая бомба полетит, будут все орать. Если успеют. Я боюсь этого, боюсь за своих детей.

У меня четверо детей. Завтра на меня кирпич упадет и хрен со мной. Но у меня дети. Уезжать мы не хотим, я хочу жить здесь. Я родился здесь, это моя страна. Мои дети родились здесь. Почему я должен покидать свою страну? Я не понимаю".

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Про 24 февраля:

"Был дома, спал. 25-го я был, мягко скажем, шокирован. Я думал, что это все остановится, как нам всем говорили, на вхождении в Донбасс и финиш. Но когда через два дня я узнал, что мы пошли дальше, то для меня это был уже не шок, а ужас.

Я очень восприимчивый человек. Я муху, если можно так сказать, убить не могу. Но для меня эта война – катастрофа и полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. Восприятие вообще всего у меня поменялось резко.

Я долго не спал. Наверное, четыре дня точно я спал часа по три. Я был просто шокирован. Я не понимаю, почему в 2022 году такое. И мне никто не может этого объяснить. Может, потому, что я мало начитан, может, потому, что я плохо знаю историю, но я не знаю. Я против войны. Я против, когда люди умирают".

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Про неопубликованное обращение к Путину:

"Мое мини-обращение к нашему великому отправил. Понимал, конечно, что кто на меня смотреть там будет. Но я отправил. Я дал послушать своему юристу, мы хотели на ютуб скинуть, но все медиа отказались. Просил, чтобы это все остановилось.

Я даже сказал так: "Готов встать на колени перед вами". Я, гордый парень, готов был встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. Что такое жизнь одного человека, какого-то Денисова? Гордости уже не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет. Но, к сожалению, никто не выставил.

Потом они принимают этот закон, когда сажают тебя в тюрьму. Конечно, я же простой человек. Мне даже сейчас страшновато. Но я не могу не сказать. Я нигде не скрываюсь, никуда не собираюсь уезжать. Мне это нафиг не надо. Что будет, то будет".

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В чем виноват сам Денисов:

"Виню себя в том, что развязалась эта ситуация. Мы не можем донести до правительства нашу точку зрения. Я полностью убежден, что это неправильно, но не говорю этого. Только сегодня. Но от того, что я буду говорить, что это неправильно, ничего не изменится.

Если будут говорить тысячи, миллион – тоже ничего не изменится. Только когда все 150 миллионов будут понимать, что это неправильно, тогда что-то поменяется. Если наша страна зашла туда, то это наша общая вина".

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Про санкции со стороны УЕФА:

"Я считаю, что это правильно. Я и все здесь в России причастны к тому, что происходит в Украине. Мы все причастны к этому. Мы выбираем власть. Надо прекратить то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам".

Отметим, что Денисов четырежды становился чемпионом России, а также добывал Кубок и Суперкубок УЕФА в Зените вместе с Анатолием Тимощуком. За сборную Игорь провел 53 матча.

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