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Показала яйца в отличие от мужиков! Российская футболистка заговорила о войне и Путине

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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7 июня, 12:18
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Надежда Карпова решила не молчать об агрессии ее страны против Украины, рассказав о действии пропаганды
Надежда Карпова осудила кровавые амбиции Владимира Путина
Надежда Карпова осудила кровавые амбиции Владимира Путина

Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже три с половиной месяца. За это время весь цивилизованный мир сплотился вокруг нашей страны для отражения атак фашистов.

В то же время в самой РФ людей, осуждающих войну, почти не слышно. Их страх и первобытные потребности заставляют засунуть язык поглубже и молча мириться с правлением кровавого фюрера.

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Футбольное российское сообщество – не исключение, игроки предпочитают "оставаться вне политики". Впрочем, во всем этом мраке нашелся человек, показавший стальные яйца. Вдвойне символично, что ею стала девушка.

Форвард Эспаньола и сборной России Надежда Карпова пообщалась с британскими журналистами. Футболистка осудила войну в Украине и рассказала о влиянии пропаганды на ее соотечественников.

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"Российская пропаганда пытается убедить россиян, что мы исключительная нация и весь мир настроен против нас и нашей "уникальной миссии". О какой миссии они говорят?

Я не считаю, что россияне особенные. В то же время я не стыжусь быть россиянкой, ведь Россия – это не только правительство и Владимир Путин.

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Он забрал у нас все, забрал наше будущее. Это было сделано с нашего молчаливого согласия. Правительство не было свидетелем сильного сопротивления. Большинство людей просто закрывали глаза на несправедливість, думая, что это не их дело.

Эти люди, которые оправдывают войну, являются пленниками пропаганды. Мне их жаль. Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы освободить их от этого.

Когда я впервые встретилась с украинкй Тамилой Химич, она смотрела на меня с опаской. Будто не была уверена, "провоенная" ли я и считаю ли украинцев врагами. ‎Я хотела плакать.

Я думала о ее семье и друзьях. Это было такое ужасное чувство, понимая, что она может потерять близких.‎ Я просто переполнена эмоциями. Я все еще не могу иногда поверить, что это реально происходит".

К сожалению, помимо Путина и его правительства, Надежда забыла упомянуть про многотысячную армию фашистов, которая собственноручно убивает украинское население. Впрочем, даже такая позиция лучше, чем молчаливое мычание стада футболистов, которые боятся показать свои яйца.

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