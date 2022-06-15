Тимощук – черт! Агент объяснил почему футболист предал Украину

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук не осудил нападение России. Более того, рекордсмен национальной команды по количеству матчей, до сих пор работает в питерском Зените. Футбольный агент Олег Авдыш объяснил поведение футболиста.

"Надо сказать, что Толик – это яркий пример лжепатриотизма. Он выходил с украинским флагом и громче всех кричал "Слава Україні".

Он является примером человека, который предал свою родину, который предал свою семью. Его отец пошел в тероборону Луцка. Он выбрал самое глупое, что можно было выбрать в такой ситуации – деньги.

Толик – черт. Я считаю, что это его самая краткая характеристика", – цитирует Авдыша сайт "Эпоха футбола".