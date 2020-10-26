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"Ювентус" после "Динамо" едва спасся от поражения середняку в Италии (видео)

26 октября, 08:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпионы без Роналду не смогли обыграть скромную "Верону" и занимают пятое место

Непросто дается старт в итальянской Серии А сопернику киевского "Динамо" по Лиге чемпионов – "Ювентусу". В пяти турах подопечные Антонио Конте набрали девять очков и могут рассчитывать лишь на пятую позицию в таблице. Напомним прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Италии.

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После визита в Украину обладатели "Скудетто" в воскресенье вечером в Турине вынуждены были отыгрываться во встрече с "Вероной". "Юве" снова играл без своего самого ценного футболиста, поскольку вчера Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус. Интересно, что мяч в ворота хозяев на 60-й минуте забил Андреа Фавилли, который провел на поле всего семь минут. На 55-й он вышел на замену, а на 62-й покинул газон из-за травмы.

Спасителем "Ювентуса" на 78-й минуте стал 20-летний швед Деян Кулусевски – 1:1. К тому же горячий полузащитник в добавленное время еще получил и желтую карточку за "разборки" с соперником.

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Пока что парни Конте ни разу не проиграли в сезоне, зато трижды уходили с поля с ничейным результатом. Лидером турнира остается "Милан", который выиграл все четыре поединка. Сегодня он примет "Рому" Паулу Фонсеки и Генриха Мхитаряна. В среду "Юве" предстоит сразиться в Лиге чемпионов с "Барселоной".

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