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Лысый Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус

25 октября, 18:04

Олег Люлька Олег Люлька

Тем не менее шансы сыграть против Лионеля Месси в Лиге чемпионов у Криштиану остаются

Стал известен результат теста на коронавирус, который нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сдал в воскресенье, 25 октября. Как и предыдущие, он также оказался положительным.

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По данным Tuttosport, 35-летний португальский форвард чувствует себя хорошо и тренируется самостоятельно. Однако шансы на его участие в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" Лионеля Месси стремительно падают. Согласно медицинскому протоколу, он должен сдать отрицательный тест за сутки до игры, которая пройдет в Турине 28 октября.

Напомним, что коронавирус у Роналду был обнаружен 13 октября в расположении сборной Португалии, после чего футболист на следующие сутки вернулся в Турин и отправился на карантин.

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Из-за коронавируса Роналду уже пропустил один матч Лиги чемпионов. Правда, отсутствие Криштиану не помешало "Ювентусу" обыграть в Киеве "Динамо" 2:0.

Смотрите, как забивает Криштиану Роналду

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