Ярмоленко установил рекорд в "Вест Хэме", а "МЮ" вырвался на второе место

Украинский футболист провел на поле в игре против "Саутгемптона" 72 минуты

Под Новый год чемпионат Англии набрал хороший ход, вот только большое количество случаев коронавируса заставило АПЛ задуматься о приостановке сезона. Пока же команды самой дорогой лиги мира продолжают дарить эмоции.

Реклама

Вчера вечером во встрече середняков "Саутгемптон" и "Вест Хэм" разошлись без голов, а украинец Андрей Ярмоленко отыграл за гостей 72 минуты. Это рекордное для 31-летнего вингера время на поле в сезоне 2020/21. Провел он его неплохо: по данным одних сайтов оказался лучшим среди футболистов атаки, хотя по мнению других стал едва ли не худшим. За пять минут до замены Ярмола получил желтую карточку – вторую в восьми матчах. А вот голом или передачей он пока не отметился.

"Манчестер Юнайтед" взлетел на второе место благодаря победе над "Вулверхэмптоном" – 1:0. Мяч в добавленное время забил Маркус Рэшфорд. Некогда главный оппонент "МЮ", лондонский "Арсенал", занимает лишь 13-е место! И то – после выигрыша у "Брайтона" в гостях (1:0). Французский форвард Александр Ляказетт забил на 66-й минуте – сразу же после выхода на замену.

Зато "Лидс" удивил голевой феерией в поединке против "Вест Бромвича" (5:0), который в предыдущем туре увез ничью из Ливерпуля.

Реклама

Сегодня "Тоттенхэм" примет "Фулхэм", а "Ньюкасл" – "Ливерпуль".

Читайте также:вспышка коронавируса в команде Александра Зинченко.

Смотрите, как "МЮ" проиграл "Лейпцигу" решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама