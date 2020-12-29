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Накрыло: в английской Премьер-лиге – рекорд по заразившимся коронавирусом

29 декабря, 15:53

Олег Люлька Олег Люлька

За неделю – 18 положительных тестов

В английской футбольной Премьер-лиге зафиксирован "рекорд" по заразившимся COVID. По итогам тестирования, проходившего с 21 по 27 декабря, было выявлено 18 новых случаев. При этом проверили 1 479 игроков, тренеров и работников персонала клубов.

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Как сообщает официальный сайт АПЛ, предыдущий "рекорд" был установлен в середине ноября, когда положительными оказались тесты 16 человек.

Отметим, что массовое тестирование футболистов на коронавирус Премьер-лига Англии проводит с 31 августа. Наименьшее количество положительных тестов – два – было зафиксировано в период с 19 по 25 октября.

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/ Фото: Facebook

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Напомним, накануне был отменен матч чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Манчестер Сити". Причиной такого решения стала вспышка коронавируса в команде украинца Александра Зинченко.

Как стало известно, в "Манчестер Сити" семь случаев заражения. Среди игроков COVID-19 диагностирован у Габриэла Жезуса и Кайла Уокера.

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Великобритания чемпионат Англии Манчестер Сити COVID-19
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