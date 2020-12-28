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Вспышка COVID-19 в команде Зинченко: матч чемпионата с "Эвертоном" отменен

28 декабря, 19:36

Елена Павлова Елена Павлова

Команды должны были встретиться в 16 туре Премьер-лиги

В понедельник, 28 декабря, в Ливерпуле должен был пройти матч 16-го тура чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Манчестер Сити". Однако, как сообщает официальный сайт "Ирисок", поединок пришлось отменить. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса в составе команды украинца Александра Зинченко.

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Отмечается, что несколько дней назад "МанСити" сообщил, что у нападающего Габриэля Жезуса, защитника Кайла Уокера и еще двух членов команды обнаружили COVID-19. После чего, по информации Daily Mail, в манкунианском клубе выявили новые случаи заражения. В связи с этим на заседании совета директоров АПЛ решили отменить поединок. Новая дата встречи пока неизвестна.

"Гудисон Парк"

"Гудисон Парк" / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что "Эвертон" вырвался на второе место в английской Премьер-лиге, "МанСити" разобрался с "Ньюкаслом".

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Смотрите, как "Манчестер Сити" играл в Лиге чемпионов

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отмена чемпионат Англии Манчестер Сити Эвертон коронавирус
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