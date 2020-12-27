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"Эвертон" вырвался на второе место в АПЛ, "МанСити" разобрался с "Ньюкаслом"

27 декабря, 08:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лидером чемпионата Англии пока что остается "Ливерпуль", который играет в воскресенье

Несмотря на новогодние праздники, английская Премьер-лига не собирается сбавлять темп. В эти выходные проходит полный 15-й тур, в котором сразу в нескольких очных противостояниях сошлись команды лидирующей группы. В частности, "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью.

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Недобором очков земляками воспользовался "Манчестер Сити". Команда Александра Зинченко обыграла дома "Ньюкасл" – 2:0. Кстати, накануне "Манчестер Сити" принял решение о Зинченко, но вчера украинец на поле не вышел. Матч проходил при тотальном преимуществе хозяев, и счет не отражает в полной мере их доминирование. А мячи забивали Илкай Гюндоган (на 14-й минуте) и Ферран Торрес (на 55-й). Теперь "МанСити" занимает пятое место и отстает от "МЮ" на одно очко.

Тем временем, "Эвертон" сумел взять три очка в Шеффилде благодаря голу исландского полузащитника Гильфи Сигурдссона на 80-й минуте – 1:0. Коллектив Карло Анчелотти обошел "Лестер" и поднялся на вторую строчку. Напомним, на Ярмоленко появился покупатель из Ливерпуля.

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Лидер, "Ливерпуль", свой матч тура играет в воскресенье против аутсайдеров из "Вест Бромвича".

Смотрите, как "МанСити" разгромил "Марсель" в Лиге чемпионов:

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