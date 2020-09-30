Ярмоленко признали лучшим игроком Кубка английской лиги, все звезды – в стороне

Приятное известие получил сегодня Андрей Ярмоленко. 30-летний атакующий полузащитник "Вест Хэма" был назван лучшим игроком всего третьего раунда Кубка английской лиги. Напомним видео двух голов и двух ассистов Ярмоленко в игре "Вест Хэм" – "Халл". Команда украинца легко прошла барьер 1/16 финала.

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Сообщение о вручении Андрею награды появилось сегодня на официальной страничке турнира в Twitter.

На признание уроженец Санкт-Петербурга отреагировал довольно скромно:

"Мне действительно приятно получить эту награду, но я должен разделить ее с партнерами по команде. Они помогли мне играть хорошо и выдать такое исполнение. Классно, что удалось забить первые голы сезона и сделать передачи, но успех был добыт командными усилиями. Теперь надеемся выйти в четвертьфинал".

Известие застало Ярмоленко при подготовке уже к следующему поединку Кубка лиги. В среду вечером "Вест Хэм" в Ливерпуле сразится с "Эвертоном" – одним из лидеров чемпионата Англии после трех туров.

Вчера игрок "Тоттенхэма" во время матча убежал в туалет, Моуринью – за ним.

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Смотрите, как ранее Андрей помогал "Вест Хэму" обыгрывать "Манчестер Юнайтед":

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