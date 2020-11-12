Ярмоленко догнал Шовковского по матчам за сборную: смотрите всех гвардейцев Украины

Вингер сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко 11 ноября провел 92-й матч за национальную команду против Польши. На 12-й минуте 31-летний футболист не реализовал пенальти, а "сине-желтые" уступили в Хожуве со счетом 0:2. Тем не менее Андрей Шевченко заявил, что доволен игрой с Польшей, но не доволен реализацией.
Таким образом, по количеству матчей за сборную Ярмоленко сравнялся с голкипером Александром Шовковским, который выступал с 1994-го по 2012 год. Следующий в рейтинге – еще один вратарь, Андрей Пятов с 95 встречами. А рекордсменом остается полузащитник Анатолий Тимощук, который сыграл 144 матча.
Гвардейцы сборной Украины
- 144 матча – Анатолий Тимощук (2000-2016)
- 111 – Андрей Шевченко (1995-2012)
- 100 - Руслан Ротань (2003-2018)
- 98 – Олег Гусев (2003-2016)
- 95 – Андрей Пятов (2007- ...)
- 92 - Александр Шовковский (1994-2012)
- 92 – Андрей Ярмоленко (2009- ...)
- 86 – Евгений Коноплянка (2010- ...)
- 75 – Сергей Ребров (1992-2006)
- 74 – Андрей Воронин (2002-2012)
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Напомним, что Андрей дебютировал за национальную команду в сентябре 2009 года в отборе к чемпионату мира-2010 против Андорры (5:0) и уже на 18-й минуте отметился голом. А буквально в субботу может продолжить погоню за Пятовым. Напомним, что после товарищеского матча с поляками сборную Украины ждут две игры в рамках Лиги наций УЕФА: в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября).
Смотрите, как Ярмоленко не забил пенальти в матче с Польшей
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