Ярмоленко догнал Шовковского по матчам за сборную: смотрите всех гвардейцев Украины

Вингер сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко 11 ноября провел 92-й матч за национальную команду против Польши. На 12-й минуте 31-летний футболист не реализовал пенальти, а "сине-желтые" уступили в Хожуве со счетом 0:2. Тем не менее Андрей Шевченко заявил, что доволен игрой с Польшей, но не доволен реализацией.

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Таким образом, по количеству матчей за сборную Ярмоленко сравнялся с голкипером Александром Шовковским, который выступал с 1994-го по 2012 год. Следующий в рейтинге – еще один вратарь, Андрей Пятов с 95 встречами. А рекордсменом остается полузащитник Анатолий Тимощук, который сыграл 144 матча.

Андрей Ярмоленко против игроков сборной Польши / Фото: Reuters

Гвардейцы сборной Украины

144 матча – Анатолий Тимощук (2000-2016)

– Анатолий Тимощук (2000-2016) 111 – Андрей Шевченко (1995-2012)

– Андрей Шевченко (1995-2012) 100 - Руслан Ротань (2003-2018)

- Руслан Ротань (2003-2018) 98 – Олег Гусев (2003-2016)

– Олег Гусев (2003-2016) 95 – Андрей Пятов (2007- ...)

– Андрей Пятов (2007- ...) 92 - Александр Шовковский (1994-2012)

- Александр Шовковский (1994-2012) 92 – Андрей Ярмоленко (2009- ...)

– Андрей Ярмоленко (2009- ...) 86 – Евгений Коноплянка (2010- ...)

– Евгений Коноплянка (2010- ...) 75 – Сергей Ребров (1992-2006)

– Сергей Ребров (1992-2006) 74 – Андрей Воронин (2002-2012)

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Напомним, что Андрей дебютировал за национальную команду в сентябре 2009 года в отборе к чемпионату мира-2010 против Андорры (5:0) и уже на 18-й минуте отметился голом. А буквально в субботу может продолжить погоню за Пятовым. Напомним, что после товарищеского матча с поляками сборную Украины ждут две игры в рамках Лиги наций УЕФА: в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября).

Смотрите, как Ярмоленко не забил пенальти в матче с Польшей

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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