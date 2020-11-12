Шевченко доволен игрой с Польшей, а ошибка Лунина не повлияет на его перспективы в сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко разобрал поражение своей команды в товарищеском матче от Польши – 0:2. Напомним, что первый гол на совести украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина, который вышел далеко в поле. К тому же пенальти на 12-й минуте не реализовал Андрей Ярмоленко. А уже 14 ноября Украине предстоит матч с Германией.

"Единственное, чем я недоволен – это результатом. Нас подвела реализация моментов. Мы допустили две ошибки и поплатились. Но если вынести за скобки результат, то игра была хорошая. У меня отличные игроки, мы играли хорошо, создавали моменты. Бывают дни, когда ты не забиваешь. Но структурно мы играли правильно, было хорошее взаимодействие, комбинации. Эта игра дала много информации. А давать какую-то оценку я не хочу", – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Про ошибку Лунина

"Лунин? Все ошибаются, это нормально. На перспективы Лунина в сборной эта ошибка не повлияет. Нам было тяжело играть на этом поле, тяжело контролировать мяч. Наверно, поэтому Лунин и ошибся. Почему играл Лунин? Это молодой, перспективный вратарь, который играет в очень хорошей команде. Ему не хватает практики, и для того есть товарищеские матчи, чтобы ее получать. За исключением этой ошибки, он сыграл хорошо".

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Андрей Лунин пытается сдержать польских футболистов / Фото: Reuters

Про проблемы в защите

"На правом фланге защиты у нас не много вариантов. Постоянно на какой-то позиции по два игрока выпадают: то вратари, то центральные защитники, теперь правые. У нас есть проблема на этой позиции. Конопля сыграл хорошо. Во втором тайме мы дали шанс Бондарю, чтобы посмотреть, сможет ли он сыграть на этой позиции. Он тоже неплохо вошел в игру. Будем думать. Впереди две непростые игры. Нам нужно найти на эту позицию игрока, который сможет решать задачи".

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Почему не вызван Буяльский?

"У нас достаточно полузащитников, которые работали в той системе команды. Буяльский много пропускал из-за травм в последнее время, сейчас он хорошо выглядит. У нас есть костяк, с которым мы всегда работали. Буяльского я всегда рассматриваю как кандидата. Когда он приезжал, я всегда был доволен его выступлениями и его отношением. Сейчас мы вызвали этих игроков и дали возможность сыграть им".

Богдан Михайличенко и Виктор Цыганков в борьбе с польским футболистом / Фото: Reuters

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Про дальние удары и пенальти

"Мы создали много моментов, били и из близкого расстояния, и издалека. Команда делала в атаке то, что должна была, не хватало только реализации. Нереализованный пенальти? Это был шанс повести в счете. Но команда не остановилась, продолжала в том же духе. Содержанием игры я остался доволен. Кроме пенальти у нас было еще много шансов, чтобы как минимум увезти ничью, на поражение мы не наиграли".

Почему не играл Степаненко?

"Мы дали ему возможность отдохнуть сегодня. У некоторых игроков восстановление после коронавируса прошло быстро, у некоторых – медленнее. Следующие две игры очень важны, мы пытались балансировать команду, использовали все шесть замен. Малиновский и Степаненко готовятся на следующие матчи, и будут играть, если все будет в порядке".

Польша – Украина / Фото: Reuters

В какой форме игроки "Шахтера" после коронавируса?

"Кривцов сегодня провел очень хорошую игру, это его первый матч после болезни. Есть ребята, которые восстановились быстрее и чувствуют себя хорошо. Другим тяжелее. Главное – что они вернулись. И каждый приезжает сюда с огромным желанием помочь команде".

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Про дальнейшие планы

"В Киев мы не возвращаемся, сразу летим в Германию. Мы остаемся ночевать здесь, завтра тренировка, а потом улетаем. Времени восстановиться нет. Мы вызвали 30 человек в сборную, у нас был коронавирус. Сейчас довызывать игроков в сборную – очень сложная процедура, никого нового не будет".

Ранее Андрей Шевченко рассказал, что следит за игроком "Вулверхэмптона", но взять в сборную пока не может.

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