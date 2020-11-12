"Украина оставила голы на Лигу наций": Матвиенко объяснил поражение от Польши

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко объяснил поражение "сине-желтых" от команды Польши (0:2) в товарищеском матче в Хожуве. Также 24-летний футболист отметил, что забивать команда Андрея Шевченко будет другим соперникам.

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"Мы всегда хотим играть в тот футбол, который нам нравится и нравится болельщикам. Но результаты тоже не на последнем месте. Тактику каждую игру мы подбираем в зависимости от соперника, и Польша давала нам играть. Мы чувствовали себя очень хорошо с мячом. Очень хотели выиграть и создали много моментов, но, к сожалению, не реализовали их. Но, будем надеяться, что голы оставили на Лигу наций", – сказал Матвиенко ТК "Футбол".

Николай Матвиенко / Фото: УАФ

Ранее Шевченко заявил, что доволен игрой с Польшей, а ошибка вратаря Андрея Лунина не повлияет на его перспективы в сборной.

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Также мы давали бурную реакцию спецов на "привоз" Лунина в матче с Польшей: "Чудак выбежал за пивом, а кассу оставил открытой".

Напомним, что после товарищеского матча с поляками сборную Украины ждут две игры в рамках Лиги наций УЕФА: в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября).

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