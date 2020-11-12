Українська
$ 28,16
33,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Украина оставила голы на Лигу наций": Матвиенко объяснил поражение от Польши

12 ноября, 12:37

Елена Павлова Елена Павлова

Защитник сборной отметил, что соперник давал играть в Хожуве

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко объяснил поражение "сине-желтых" от команды Польши (0:2) в товарищеском матче в Хожуве. Также 24-летний футболист отметил, что забивать команда Андрея Шевченко будет другим соперникам.

Реклама

Читайте также: Нельзя было проигрывать Польше, но Украина удержится в элите Лиги наций

"Мы всегда хотим играть в тот футбол, который нам нравится и нравится болельщикам. Но результаты тоже не на последнем месте. Тактику каждую игру мы подбираем в зависимости от соперника, и Польша давала нам играть. Мы чувствовали себя очень хорошо с мячом. Очень хотели выиграть и создали много моментов, но, к сожалению, не реализовали их. Но, будем надеяться, что голы оставили на Лигу наций", – сказал Матвиенко ТК "Футбол".

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: УАФ

Ранее Шевченко заявил, что доволен игрой с Польшей, а ошибка вратаря Андрея Лунина не повлияет на его перспективы в сборной.

Реклама

Также мы давали бурную реакцию спецов на "привоз" Лунина в матче с Польшей: "Чудак выбежал за пивом, а кассу оставил открытой".

Напомним, что после товарищеского матча с поляками сборную Украины ждут две игры в рамках Лиги наций УЕФА: в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября).

Смотрите, как Украина проиграла Польше

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

товарищеский матч Сборная Украины сборная Польши Лига наций Николай Матвиенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять