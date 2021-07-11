Яремчук захотел перейти в неожиданный чемпионат. Форвард сборной удивляет

Футболист бельгийского Гента ответил согласием на предложение подписать контракт с португальской Бенфикой Теперь клубам предстоит договориться о цене

Роман Яремчук

Похоже, приближается развязка в деле трансфера основного нападающего сборной Украины Романа Яремчука. На днях мы писали, что на Яремчука претендует еще один европейский гранд. Конкретный интерес к 25-летнему бомбардиру Гента проявила Бенфика. Теперь же стало известно, что украинец согласился переехать в Португалию.

Новость сообщил бельгийский сайт Voetbal24.

Вероятно, клуб из Лиссабона проявляет настойчивость и готов выложить сразу приличную сумму, что привлекает Гент. Футболист же ответил "да" после предложенной роли в португальском гранде. На данном этапе бельгийцы заломили за Яремчука 25 миллионов евро, но Бенфика попытается сбить цену и, вероятнее всего, сможет. Если действительно всерьез заинтересована в приезде игрока.

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Ранее украинского форварда сватали и в Милан, и в Вест Хэм, и в Вольфсбург, и в Ниццу, и даже в Арсенал. Однако, видимо, стоящего предложения никто из них так и не сделал.

Вспомним, как Роман забивал в ворота сборной Нидерландов: