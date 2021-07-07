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Президент Бенфики арестован в Лиссабоне за связь с "королем кур"

Елена Павлова Елена Павлова
7 июля, 21:05
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Президент португальской Бенфики Луиш Филипе Виейру находится под арестом в Лиссабоне. Ранее на стадионе португальского клуба прошли обыски
Луиш Филипе Виейру под арестом
Луиш Филипе Виейру под арестом / Фото: Sl Benfica

Президент португальской Бенфики Луиш Филипе Виейру был задержан полицией в Лиссабоне. Ранее мы рассказывали, что президент Ингульца много крал у государства.

Как сообщает O Jornal Economico со ссылкой на SIC Notícias, функционер был задержан властями после обысков, которые местная налоговая служба и полиция проводили на стадионе клуба – "Да Луж", в штаб-квартире банка Novo Banco и офисах компаний, связанных с бизнесменом Жозе Антониу душ Сантушем, известным в стране, как "Король кур".

Жозе Антониу является крупнейшим частным акционером Бенфики и хорошим другом Виейры. А президент португальского клуба обвиняется в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Виейру также подозревают в злоупотребления доверием, связанном с доходами, которые он получил от продажи 25% капитала Бенфики иностранному бизнесмену.

Сообщается, что это расследование связано с делом Монте-Бранко, швейцарской преступной группировки, которая занималась мошенничеством и отмыванием денег на территории Португалии и была ликвидирована в 2011 году.

Ранее Бенфика объявила о продаже в Шахтер бразильского футболиста.

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