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Яремчук захотів перейти в несподіваний чемпіонат. Форвард збірної дивує

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 липня, 13:47
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Футболіст бельгійського Гента відповів згодою на пропозицію підписати контракт з португальською Бенфікою. Тепер клубам доведеться домовитися про ціну
Роман Яремчук
Роман Яремчук

Схоже, наближається розв'язка у справі трансферу основного нападника збірної України Романа Яремчука. Днями ми писали, що на Яремчука претендує ще один європейський гранд. Конкретний інтерес до 25-річного бомбардира Гента проявила Бенфіка. Тепер же стало відомо, що українець погодився переїхати до Португалії.

Новину повідомив бельгійський сайт Voetbal24.

Ймовірно, клуб з Лісабона проявляє наполегливість і готовий викласти відразу пристойну суму, що приваблює Гент. Футболіст же відповів "так" після запропонованої ролі в португальському гранді. На даному етапі бельгійці заломили за Яремчука 25 мільйонів євро, але Бенфіка спробує ціну збити і, найімовірніше, зможе. Якщо дійсно серйозно зацікавлена в приїзді гравця.

Читайте також: президент Бенфіки заарештований в Лісабоні за зв'язок з "королем курей".

Раніше українського форварда сватали і в Мілан, і в Вест Гем, і в Вольфсбург, і в Ніццу, і навіть в Арсенал. Однак, мабуть, гідну пропозицію ніхто з них так і не зробив.

Згадаймо, як Роман забивав у ворота збірної Нідерландів:

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