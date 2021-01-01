Всем украинцам на зависть: Зинченко слепил огромного снеговика

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко удивлял в новогоднюю ночь. Сначала он выставил в Instagram странный пост без трусов из туалета. А затем вместе со своей супругой Владой сделал огромного снеговика.
Подписчики из Украины тут же начали завидовать Александру: "Хоть где-то есть снег", "Одолжи снега", – писали они в комментариях. Ведь Украина Новый год встретила с плюсовой температурой и дождем.
А уже позже Александр поздравил всех с праздниками семейным фото возле елки.
Надо сказать, что чемпионат Англии не делает перерыв на праздники. Уже сегодня играют "Эвертон" – "Вест Хэм" и "МЮ" – "Астон Вилла". Смотрите спортивный календарь на праздники.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк