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Всем украинцам на зависть: Зинченко слепил огромного снеговика

1 января, 09:50

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболист встретил Новый год в Манчестере

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко удивлял в новогоднюю ночь. Сначала он выставил в Instagram странный пост без трусов из туалета. А затем вместе со своей супругой Владой сделал огромного снеговика.

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Подписчики из Украины тут же начали завидовать Александру: "Хоть где-то есть снег", "Одолжи снега", – писали они в комментариях. Ведь Украина Новый год встретила с плюсовой температурой и дождем.

А уже позже Александр поздравил всех с праздниками семейным фото возле елки.

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Надо сказать, что чемпионат Англии не делает перерыв на праздники. Уже сегодня играют "Эвертон" – "Вест Хэм" и "МЮ" – "Астон Вилла". Смотрите спортивный календарь на праздники.

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Манчестер Сити Новый год Александр Зинченко
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