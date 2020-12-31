Зинченко снял трусы перед собакой и попросил прощения. Странный контент от игрока сборной Украины

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко на своей странице в Instagram показал фото, на котором он сидит на унитазе со спущенными трусами, а перед ним сидит его пес. Очевидно, четырехлапый принес Александру мяч, чтобы поиграть, но игрок был занят более важным делом.
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"Прошу прощения за контент, но не могу не оставить это здесь", – написал на фото Зинченко.
Также он показал, как хвостатый занял его место в кровати и спит в обнимку с его супругой Владой. Кстати, пса Зинченко подарил своей тогда еще будущей супруге на день рождения.
Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" принял решение о Зинченко. Британский гранд раздумывал над вариантом продажи украинца в зимнее трансферное окно.
Сюжет о свадьбе Александра Зинченко:
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