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Зинченко снял трусы перед собакой и попросил прощения. Странный контент от игрока сборной Украины

31 декабря, 13:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский футболист показал необычное домашнее фото

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко на своей странице в Instagram показал фото, на котором он сидит на унитазе со спущенными трусами, а перед ним сидит его пес. Очевидно, четырехлапый принес Александру мяч, чтобы поиграть, но игрок был занят более важным делом.

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"Прошу прощения за контент, но не могу не оставить это здесь", – написал на фото Зинченко.

Также он показал, как хвостатый занял его место в кровати и спит в обнимку с его супругой Владой. Кстати, пса Зинченко подарил своей тогда еще будущей супруге на день рождения.

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Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" принял решение о Зинченко. Британский гранд раздумывал над вариантом продажи украинца в зимнее трансферное окно.

Сюжет о свадьбе Александра Зинченко:

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собака Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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